El mercado de Sant Josep cierra la temporada con un especial 'outlet'

El Ayuntamiento de Sant Josep celebra este fin de semana las últimas jornadas de Es Mercat de Sant Josep, que pondrá fin a su temporada de actividad en el corazón del municipio con un formato especial que combina comercio local, música y propuestas para todas las edades.

El viernes 3 de octubre, de 18 a 22 horas, el mercado reúne una veintena de paradas de artesanía y un espacio outlet con la participación de Manifesto floral i botanic design, Can Doggy, Cactus Ibiza Boutique, Happynez Ibiza, Vintage Ibiza y la liquidación de Toni&Lina Pujalet Souvenir. La velada contará con música en directo de Reya Thomas y actividades infantiles con castillos inflables.

El sábado 4 de octubre, en el mismo horario, tendrá lugar la clausura de esta edición con una jornada festiva que incluirá sorteos, degustación de orelletes y bebidas, música y actividades infantiles a cargo de Jugueroix.

"Con este fin de semana de cierre, Es Mercat de Sant Josep reafirma su apoyo al comercio de proximidad y a la dinamización cultural y familiar del municipio", destaca el Ayuntamiento de Sant Josep en una nota.