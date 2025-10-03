Las lluvias torrenciales de Ibiza, "gloria" para la agricultura local

Las intensas lluvias torrenciales registradas en Ibiza el pasado martes, 30 de septiembre, causaron numerosos daños, especialmente en Vila, donde se alcanzaron los 300 litros por metro cuadrado, según informó la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). A pesar de ello, los agricultores fueron uno de los pocos sectores beneficiados por la situación: «El agua fue gloria para la tierra», reconoce el director insular de Agricultura de Ibiza, Joan Marí Guasch.

Durante la jornada de inundaciones, Marí subrayó que «no se detectó ninguna incidencia destacable ni en las instalaciones de las asociaciones y cooperativas agrícolas de la isla ni en los terrenos con cultivos de payeses». «No hubo daños materiales significativos», agregó. Además, indicó que continúa «en contacto con cooperativas, asociaciones agrícolas y payeses para saber si ha surgido algún problema».

Los agricultores locales deben enfrentarse, año tras año, al problema de la sequía, una situación cada vez más grave que pone en serio riesgo el trabajo en el campo. Por ello, Marí considera que «el agua, a pesar de la intensidad de las lluvias, es bienvenida para el cultivo».

El presidente de la cooperativa ecológica Sa Reminyola Agroecológica, Raimon Torres, aseguró que en su establecimiento «la lluvia no provocó ningún destrozo en los cultivos». Este negocio, ubicado en Sant Antoni, se vio menos afectado, pues allí se registraron 59 litros por metro cuadrado, según la Aemet. Aun así, Torres recuerda con cierta angustia la jornada: «Cuando empezó a llover con tanta intensidad, nuestros camiones dejaron de repartir los pedidos. Seguimos las directrices de Protección Civil y, cuando pudimos, nos marchamos a casa».

«Un golpe de suerte»

Las lluvias fueron «un golpe de suerte» para Sa Reminyola Agroecológica, aunque redujeron la jornada laboral. Pese a la fortuna, Torres muestra su preocupación por las zonas más castigadas de la isla: «Me sabe mal por municipios como Ibiza, donde llovió muchísimo y hubo destrozos».

Por su parte, el presidente de la Cooperativa Agrícola de Sant Antoni, Toni Tur Boned, conocido como ‘Secorrat’, hizo «un balance 100% positivo, ya que prácticamente estaban recogidos todos los cultivos del verano». Tur añadió: «Nos vino muy bien el agua de la lluvia, ya que en Sant Antoni no fue tan torrencial».

Lluvias torrenciales en alerta de sequía

La cosecha ibicenca no ha sufrido las consecuencias de la tormenta 'Ex Gabrielle'. A diferencia de lo ocurrido en Valencia a finales de octubre del año pasado, cuando la dana devastó gran parte de los campos de cultivo, en Ibiza los agricultores acogieron con alivio la llegada de una borrasca que la Aemet catalogó como «histórica y extraordinaria».

Cabe recordar que el sector agrícola local es uno de los más afectados por la grave situación de los recursos hídricos en Ibiza, con reservas al 27% de su capacidad. En este contexto, el pasado lunes, 15 de septiembre, el director de la plataforma Alianza por el Agua, Juan Calvo, declaró a este medio: «Toda la gente del campo comenta que no recuerda una sequía tan bestia y que ahora tienen menos agua que cuando estábamos en situación de prealerta el verano pasado. Es decir, de alguna manera los indicadores no responden a la realidad física de los acuíferos».

La tormenta ha dado un respiro momentáneo al campo ibicenco. De hecho, el portavoz del centro territorial de Baleares de la Aemet, Miquel Gili, explicó que «hasta el martes [en referencia al pasado 30 de septiembre], en Ibiza y Formentera había un déficit de más del 25% de lluvia anual y que, con las precipitaciones de un solo día, no solo se ha compensado ese déficit, sino que ahora se registra un superávit». Añadió que «ha llovido en un solo día prácticamente la tercera parte de lo que suele llover en todo un año». Eso sí, este fenómeno meteorológico adverso, al ser un suceso puntual, resulta insuficiente para resolver la crisis hídrica que amenaza el futuro de los productores y agricultores locales.