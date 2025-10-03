Que algunos hoteles hayan decidido, al ver los efectos de las lluvias en sus instalaciones, dar por finalizada la temporada. La mayoría tenían previsto estar abiertos hasta mediados de octubre o, incluso, todo el mes. Sin embargo, los daños les impiden continuar. Las lluvias afectaron especialmente a los establecimientos hoteleros de la mitad sur de la isla.

Llama la atención

La queja generalizada de los comerciantes de la ciudad de Ibiza, especialmente de los de la zona del puerto y es Pratet, sobre lo tarde que llegó el aviso de la alerta roja. Aseguran que, con un poco más de tiempo, podrían haber minimizado los daños en sus negocios, que el día después de las lluvias presentaban un aspecto desolador, llenos de agua y barro.

El elevado número de personas atrapadas por el agua a las que tuvo que rescatar la Guardia Civil durante las lluvias torrenciales del martes en Ibiza. Hasta 148 rescates hicieron, algunos extremadamente complicados y delicados, como el de tres adultos, una niña y dos perros en Puig d’en Valls, para lo que tuvieron que usar una tabla de paddle surf y una línea de vida.