Inundaciones en Ibiza: la Policía Nacional rescata a 25 niños subidos en pupitres y familias atrapadas

Los agentes de la Policía Nacional en Ibiza llevaron a cabo una serie de operaciones humanitarias de rescate y asistencia a ciudadanos atrapados por las fuertes inundaciones provocadas por la borrasca 'Ex Gabrielle'. Entre las intervenciones más destacadas se encuentra el rescate de 25 menores en una guardería, donde los niños se encontraban subidos en pupitres para evitar el agua, así como la evacuación de familias atrapadas en vehículos, incluyendo un hombre con discapacidad, una mujer embarazada con su hijo de cinco años, y varios mayores de edad con movilidad reducida.

La borrasca 'Ex Gabrielle' afectó gravemente a la isla de Ibiza durante la mañana del 30 de septiembre, provocando inundaciones severas en múltiples zonas del municipio, especialmente en calles y avenidas principales, donde el agua alcanzó hasta un metro de profundidad. Ante esta situación de emergencia, la Policía Nacional activó sus protocolos de seguridad ciudadana y desplegó de forma inmediata a diversas patrullas, en colaboración con la Guardia Civil, Policía Local y servicios de emergencia.

"Los agentes, enfrentándose a graves dificultades de acceso por vehículos flotantes y calles completamente anegadas, realizaron múltiples rescates tanto a pie como en vehículos", explica una nota de prensa de la policía. En otro momento crítico, detectaron un fuerte olor a gas en la avenida 8 de Agosto, que suponía un riesgo inminente de explosión. Ante esta situación, trasladaron a un técnico de emergencias hasta el lugar de la fuga para que pudiera reparar la avería.

Asimismo, atendieron, según explican en el comunicado, a una familia atrapada en un coche en la zona de la carretera de Santa Eulària a Portinatx, donde se rescataron a varios menores y adultos. "Las operaciones se prolongaron durante varias horas, con los agentes actuando en condiciones extremas, con agua hasta la cintura y sin comunicación por dispositivos móviles debido a la saturación de la red", puntualizan.

A pesar de estas dificultades, los agentes lograron rescatar a más de 30 personas, muchas de ellas en estado de shock o hipotermia, y las trasladaron a zonas seguras. La colaboración con bomberos, servicios sanitarios y la Guardia Civil fue clave para la eficacia de las intervenciones.

La Policía Nacional destaca el compromiso de sus agentes en situaciones de emergencia, actuando con profesionalismo, valentía y humanidad.