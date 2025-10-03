Inteligencia Artificial y cardiología en el XXVIII Congreso de Avances en Insuficiencia Cardíaca y Miocardiopatías de Ibiza

Los próximos 10 y 11 de octubre, el Hotel Torre del Mar de Ibiza será la sede del XXVIII Congreso de Avances en Insuficiencia Cardíaca y Miocardiopatías, una cita consolidada en el calendario científico que reunirá a especialistas de todo el país para debatir sobre los últimos progresos en el diagnóstico y tratamiento de estas patologías.

La inauguración correrá a cargo del presidente de la Sociedad Española de Cardiología, Luis Rodríguez Padial, la vicepresidenta de la Sociedad Balear de Cardiología, Esther Moranta Ribas, y el organizador y responsable del programa científico, Tomás Ripoll Vera.

Durante dos jornadas, cardiólogos de hospitales de referencia abordarán temas clave en la práctica clínica. Entre ellos, los avances en el diagnóstico de la amiloidosis cardiaca, donde se explorará cómo la inteligencia artificial puede ayudar a detectar la enfermedad de forma más precoz; las diferencias en el tratamiento de la insuficiencia cardiaca y el manejo específico actual de la amiloidosis por transtiretina; o las novedades en la miocardiopatía hipertrófica.

Rehabilitación cardíaca

También se pondrá el foco en la enfermedad cardiovascular, desde la insuficiencia cardiaca hasta la arterioesclerosis, así como en la importancia de la rehabilitación cardiaca, analizando tanto la evidencia científica disponible como los aspectos prácticos para implantar estos programas en hospitales.

La segunda jornada abordará cuestiones como la evaluación de la estenosis aórtica más allá de la válvula, los nuevos tratamientos innovadores para la amiloidosis cardiaca o las alternativas terapéuticas en pacientes con enfermedad cardiorrenal y disfunción ventricular. Además, se dedicará un espacio a los lípidos y la genética en la prevención cardiovascular y a las aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial en la labor del cardiólogo.

El congreso cerrará con una mesa redonda organizada por la red Secoopera sobre cardiopatía chagásica, con la participación de especialistas del Hospital Can Misses de Ibiza y de centros nacionales, que repasarán tanto la actualización clínica como la cooperación internacional en Bolivia.

El encuentro, organizado por la Asociación Unidad de Investigación Cardiovascular del Hospital Son Llàtzer, cuenta con el aval de la Sociedad Balear de Cardiología y la acreditación de la Sociedad Española de Cardiología, con un total de 8,75 créditos de formación.

Con un programa eminentemente práctico y orientado a la clínica real, el XXVIII Congreso de Avances en Insuficiencia Cardíaca y Miocardiopatías refuerza el papel de Ibiza como sede de referencia en la divulgación y actualización médica en el ámbito de la cardiología.