Impactantes imágenes del rescate en el hotel de Ibiza sobre el que cayó parte de la montaña durante la dana

Los Bomberos de Ibiza han compartido en sus redes sociales un impactante vídeo del rescate de varios turistas atrapados tras el derrumbe de parte de una montaña sobre un hotel en Ibiza, durante las fuertes lluvias torrenciales registradas esta semana.

Las imágenes corresponden a la intervención de emergencia en el hotel HT Vibra Tropical Garden, ubicado en la zona de Puig des Molins, el pasado martes. En ellas se observa cómo los bomberos acceden al interior del edificio abriendo paso entre habitaciones mediante perforaciones en las paredes, una maniobra compleja que requirió del asesoramiento de un arquitecto para garantizar la estabilidad estructural del inmueble.

El derrumbe se produjo cuando parte del acantilado del final de la calle Ramon Muntaner se vino abajo, aplastando dos plantas del hotel como consecuencia directa de las lluvias torrenciales. La situación obligó al rescate urgente de cuatro personas que quedaron atrapadas entre varios pisos del edificio. Según informó el SAMU 061, tres de los afectados sufrieron heridas leves, mientras que una cuarta persona resultó ilesa.

Uno de los heridos fue trasladado a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, mientras que los otros dos recibieron atención médica en el lugar del incidente. La rápida actuación del Parque Insular de Bomberos, en colaboración con la Policía Local de Ibiza y los servicios sanitarios de emergencia (061), fue clave para evitar consecuencias más graves.

Ante el riesgo estructural, la cadena hotelera procedió a evacuar a los 220 turistas alojados, a quienes realojaron en otros establecimientos de la zona de Platja d’en Bossa, según confirmó la dirección del hotel.

El Ayuntamiento de Ibiza señaló que el derrumbe lo causaron las intensas precipitaciones que saturaron el terreno. Técnicos municipales evalúan actualmente el estado del acantilado y del edificio afectado para prevenir nuevos incidentes.