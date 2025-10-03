Ibiza reabre la carretera del aeropuerto y retira más de 3 millones de litros de agua

Los esfuerzos de equipos de emergencia y de la Unidad Militar de Emergencias (UME) dieron sus frutos en la noche del jueves. “El ingente esfuerzo de esta noche nos ha permitido, en un tiempo récord y con un operativo reforzado, retirar más de tres millones de litros de agua de los túneles de la carretera del aeropuerto”, explicó Pablo Gárriz, director de Emergencias e Interior del Govern balear, tras la reunión del Comité Técnico Asesor del Plan Inunbal mantenida este viernes a mediodía. Tras la retirada del agua, la maquinaria iniciaba la labor de quitar el fango de las vías para restablecer el tráfico en el eje el aeropuerto desde las 7 de la mañana de este viernes sin ninguna anomalía”, añadió el director.

Esta agua ha sido evacuada directamente a zonas donde no hay afectación para la población o directamente al mar. “Podemos decir también que la situación se ha normalizado completamente en toda la zona de Platja d’en Bossa”, comentó Gárriz, quien también comentó que podría darse algún problema puntual en el municipio de Ibiza fruto de los trabajos que se están realizando para recuperar la normalidad de las vías.

409 incidencias resueltas y 20 incidencias activas

Los servicios de emergencia y la UME han gestionado 409 incidencias en 72 horas. “Eso quiere decir que el esfuerzo operativo de todo el personal que está a pie de calle ha sido inmenso, ya no sólo de los servicios de emergencias, sino de empresas privadas, los servicios municipales y particulares”, destacó Gárriz.

La tarde del viernes quedaban 20 incidencias aún activas, la mayoría de las cuales eran achiques de agua en bajos y sótanos de particulares. “Solo nos quedaba ayer [por el jueves] un incidente con la red sanitaria, en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, donde había un problema en los bajos para el que necesitamos buscar una solución técnica muy específica por las particularidades que tenía”, comentó el director de Emergencias, quien destacó también que, a pesar de esto, las consultas se atendieron con normalidad y que se trata de una situación puntual.

Filtraciones de agua

También fue necesario achicar agua en algunos hoteles, que sufrieron filtraciones en cuadros técnicos y llegaron a acumular grandes cantidades de agua embalsada. Asimismo, una de las últimas incidencias registradas en edificios públicos se produjo en el Conservatorio de Música, en la avenida de España, también por una filtración.

Gárriz alertó de que la capa freática sigue aún muy alta y que, por lo tanto, es posible que se dé alguna filtración más de agua. “Las filtraciones van a seguir emanando y en este aspecto habrá que buscar una alternativa más amplia”, explicó.

Normalidad de cara a los ciudadanos

Gárriz destacó la vuelta a la práctica normalidad para los ciudadanos en su día a día. “Los suministros de combustibles están garantizados para toda la isla. Aún así, como medida de contingencia, se va a abrir la planta de Exolum 24 horas y hasta el domingo incluido para poder garantizar el abastecimiento de aquellas instalaciones que ahora mismo tenían más necesidad de combustible, incluido también el aeropuerto y gasolineras”, comentó.

El suministro eléctrico también está restablecido al completo, tanto en las redes de distribución como el transporte. “Tanto Red Eléctrica Española como Endesa nos garantizan el funcionamiento de todas las infraestructuras como corresponde”, explicó Gárriz. El director de Emergencias no descarta que se pueda producir aún algún problema puntual en viviendas o edificios, aunque recalcó que se trataría de algún “problema del edificio en cuestión, no del abastecimiento”.

Aguas y depuradoras

Las principales afectaciones en la red de aguas y depuradoras de Ibiza se produjeron en el municipio de Ibiza, donde la zona de bombeo principal, ubicada en el propio puerto, quedó inundada y su instalación eléctrica, afectada. “También el bombeo ubicado en la rotonda de los podencos, en la entrada al puerto y la antigua depuradora”, explicó Emeterio Moles, gerente de Abacua. La depuradora de sa Coma, próxima a un torrente, se salvó de las inundaciones.

“Con ayuda de medios técnicos y de personal de nuestra contrata, que desplazó desde Castellón y Valencia electricistas y otros especialistas, se fueron poniendo en servicio las instalaciones”, comentó Moles.

La más delicada de recuperar ha sido la instalación de bombeo ubicada en el puerto. “En esta planta se ha puesto en marcha todo el sistema de bombeo con un grupo electrógeno que está funcionando ahora, con un sistema de mando y maniobra que es provisional. Hay muchos cables colgando, pero está trabajando y funcionando”, afirmó el gerente de Abacua. Así, el agua residual de la isla vuelve a circular hacia las depuradoras y se está enviando a tratamiento, aunque, eso sí, Moles sigue mostrándose preocupado por la posible filtración de barro en las canalizaciones, lo que “podría perjudicar los bombeos y la depuración”. De acuerdo con Moles, tanto depuradoras como desaladoras están operativas aunque tengan alguna limitación por la precariedad de los sistemas, pero “están siendo vigiladas las 24 horas y el agua es salubre”, concluyó.