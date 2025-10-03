Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ibiza mantiene un servicio extraordinario de recogida puerta a puerta de enseres en las zonas más afectadas por la borrasca 'Ex Gabrielle'

El servicio se presta sin necesidad de preaviso

La UME trabaja en las inundaciones en Ibiza

La UME trabaja en las inundaciones en Ibiza

Redacción Ibiza

Ibiza

El Ayuntamiento de Ibiza mantiene un servicio extraordinario de recogida puerta a puerta de enseres en las zonas más afectadas por la borrasca 'Ex Gabrielle' "con el objetivo de facilitar la limpieza de locales y viviendas dañadas", según indica en una nota de prensa.

Por el momento, está previsto que este servicio se prolongue hasta principios de la próxima semana, centrándose principalmente en las zonas de es Pratet, Platja d'en Bossa, ses Figueretes y el paseo marítimo.

Para garantizar la accesibilidad del servicio y minimizar las molestias en la circulación, el Consistorio recomienda depositar los enseres a partir de las 18 horas, preferentemente en las bañeras instaladas junto a los contenedores o en aceras amplias que no dificulten el paso.

Este servicio, según explican, se presta sin necesidad de preaviso. No obstante, si el volumen de residuos voluminosos a retirar supera aproximadamente 1 m³ y no existe una bañera cercana, piden que la persona contacte con el servicio de recogida a través del correo electrónico vsm.aytoibiza@valorizasm.com.

Noticias relacionadas y más

Por último, el Ayuntamiento advierte de que este dispositivo extraordinario se ha puesto en marcha exclusivamente para atender a los vecinos y comercios afectados por la borrasca 'Ex Gabrielle'. "Rogamos no utilizarlo para realizar limpiezas generales de viviendas u otros fines ajenos a la emergencia, de manera que los recursos puedan destinarse de forma prioritaria a quienes más lo necesitan", concluye el comunicado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents