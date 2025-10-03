El Ayuntamiento de Ibiza mantiene un servicio extraordinario de recogida puerta a puerta de enseres en las zonas más afectadas por la borrasca 'Ex Gabrielle' "con el objetivo de facilitar la limpieza de locales y viviendas dañadas", según indica en una nota de prensa.

Por el momento, está previsto que este servicio se prolongue hasta principios de la próxima semana, centrándose principalmente en las zonas de es Pratet, Platja d'en Bossa, ses Figueretes y el paseo marítimo.

Para garantizar la accesibilidad del servicio y minimizar las molestias en la circulación, el Consistorio recomienda depositar los enseres a partir de las 18 horas, preferentemente en las bañeras instaladas junto a los contenedores o en aceras amplias que no dificulten el paso.

Este servicio, según explican, se presta sin necesidad de preaviso. No obstante, si el volumen de residuos voluminosos a retirar supera aproximadamente 1 m³ y no existe una bañera cercana, piden que la persona contacte con el servicio de recogida a través del correo electrónico vsm.aytoibiza@valorizasm.com.

Por último, el Ayuntamiento advierte de que este dispositivo extraordinario se ha puesto en marcha exclusivamente para atender a los vecinos y comercios afectados por la borrasca 'Ex Gabrielle'. "Rogamos no utilizarlo para realizar limpiezas generales de viviendas u otros fines ajenos a la emergencia, de manera que los recursos puedan destinarse de forma prioritaria a quienes más lo necesitan", concluye el comunicado.