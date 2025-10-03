Ibiza y Formentera recuerdan la figura del historiador Joan Marí Cardona en su centenario

El Consell de Ibiza, el Consell de Formentera, el Obispado, el Institut d’Estudis Eivissencs (IEE), el Ayuntamiento de Sant Antoni y la Associació de Vesins de Sant Rafel han presentado un calendario de actos para conmemorar el centenario del nacimiento de Joan Marí Cardona (1925–2002), figura clave en la investigación y preservación del patrimonio histórico y cultural de las Pitiusas. El grueso de las actividades se concentra en octubre —coincidiendo con el 19 de octubre, fecha del aniversario— e integra propuestas divulgativas, educativas y culturales abiertas a toda la ciudadanía, con especial atención al ámbito académico y a los centros educativos.

El programa arranca el viernes 3 de octubre, a las 19 horas, con la inauguración en Can Portmany de la exposición fotográfica ‘Joan Marí Cardona. 50 imatges, 100 anys’, incluida en la programación del Any Joan Marí Cardona (1925–2025) y visitable de viernes a domingo, de 17 a 20 horas. El sábado 18 de octubre, a las 19 horas, la iglesia de Sant Rafel acogerá la presentación del libro ‘Joan Marí Cardona. Passió per les Pitiüses’, de Felip Cirer, en un acto a cargo del obispo de Eivissa, Vicent Ribas. Una semana después, el sábado 25 de octubre, a las 19 horas, se estrenará en la misma iglesia la cantata ‘Camins d’història. Oratori Marí Cardona’ (letra de Bernat Joan, música de Bartomeu Tur), con el Cor de Sant Josep de sa Talaia dirigido por Jordi Martí y dirección dramatúrgica de Àngels Martínez. El bloque de octubre se cerrará el jueves 31, a las 19 horas, con la presentación en Can Portmany de la fotobiografía ‘Joan Marí Cardona. Cent anys. Cinquanta imatges’, a cargo de Sara Ramón Roselló, consellera de Cultura, y de Joan-Albert Ribas, comisario de la exposición.

'Curs Eivissenc de Cultura' monográfico

El IEE prepara, además, un 'Curs Eivissenc de Cultura' monográfico sobre Marí Cardona —conferencias en Sant Rafel y fechas que se anunciarán próximamente— y una excursión titulada ‘Els camins de Joan Marí Cardona’, el sábado 25 de octubre a las 10 horas, con salida desde la plaça Joan Marí Cardona (frente a la iglesia). En paralelo, el Consell Insular de Formentera presentará en diciembre la reedición de ‘El llarg camí del pa a Formentera’ (1993), dentro del sello Publicacions de l’Abadia de Montserrat, número 3 de la colección Formentera en Estudi, y dará continuidad a las Jornades d’Estudis Locals ‘Joan Marí Cardona’, que este año abrirá Felip Cirer el 6 de octubre con la conferencia ‘Joan Marí Cardona, la seua formació i la relació amb Formentera’. La exposición ‘Joan Marí Cardona. 50 imatges, 100 anys’ viajará también a Formentera: se podrá ver del 2 de diciembre al 10 de enero de 2026 en el Centre Antoni Tur ‘Gabrielet’, y la cantata llegará a la isla antes de finalizar el año.

El Consell d’Eivissa recuerda que en 1995 concedió a Marí Cardona la Medalla de Oro del entonces Consell d’Eivissa i Formentera y que, en 2024, convocó dentro de los Premis Vuit d’Agost un concurso de diseño para el logo del ciclo conmemorativo de 2025, obra ganadora de Antonio Ribichesu, que identifica los actos que instituciones y entidades desarrollan a lo largo del año. Con este programa, las instituciones de Ibiza y Formentera "reafirman su compromiso de difundir y poner en valor la obra y el legado de uno de los intelectuales más determinantes para entender la historia, la identidad y el patrimonio de las Pitiusas", según una nota remitida por los organizadores.