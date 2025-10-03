Fomento de Ibiza carga contra la autovía del aeropuerto: «Tiene que ser revisada»

Alejandro Sancho, director ventas de Invisa Hotels pero también presidente de Fomento de Ibiza, cargó durante el Gran Debate Hotelero Ibiza 2025 contra la manera en que fue construida la autovía del aeropuerto, anegada desde la tromba caída el martes, lo cual ha impedido la llegada con fluidez a esa infraestructura aérea: «No se hizo bien en su día y tendrá que ser revisada»

«No se hizo bien en su día y tendrá que ser revisada»

Sancho recuerda que «allí se ha producido una inundación importante, donde hay árboles, lodo, vehículos... Eso va a complicar el final de la temporada». Considera que las Administraciones públicas deben «repensar cómo se hacen algunas infraestructuras». «Ahora se construye peor que antes», sentencia. Y señala al respecto cómo «al campo le ha afectado menos la intensa lluvia que a las zonas urbanas. Hay que reflexionar sobre ello».

«Esta vez han caído 200 litros de agua en muy pocas horas, sí, pero cada vez que caen 30,los túneles se inundan, son impracticables y están horas fuera de servicio»

«Esta vez han caído 200 o casi 300 litros de agua en muy pocas horas, sí, pero cada vez que caen 30 o 40 litros, las rotondas y los túneles se inundan, son impracticables y están horas fuera de servicio». Según el presidente de Fomento, «a veces se toman decisiones sobre viales que habría que analizar muy bien. Tendría que haber un equipo técnico que los analizara antes de que a una obra se le diera el visto bueno y se finalizara». «Algunas obras -añade-, como una por la que no pasa un autobús turístico, las han firmado hasta cuatro ingenieros. Eso me preocupa bastante». Cree que «hay obras que, evidentemente, se ejecutan sin la supervisión suficiente» y que en el caso de la de la autovía del aeropuerto, «seguramente se ejecutó muy mal».