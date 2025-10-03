El piso de Ibiza del que un hombre se ha intentado tirar: años de denuncias por alquiler ilegal, drogas y prostitución

El incidente ocurrido este viernes por la mañana en un piso de Platja d'en Bossa no ha pillado por sorpresa a los vecinos de la urbanización. Se lo veían venir. Hace mucho tiempo, de hecho. Cuando esta mañana la policía ha intervenido para evitar que un hombre —"drogado", destacan— se precipitara desde el balcón de un cuarto piso nadie se ha sorprendido. Llevan años, desde que el hombre que tiene alquilado el piso entró ahí, denunciando problemas, molestias y delitos. Sin que nadie les haya hecho caso ni haya tomado cartas en el asunto.

El hombre a cuyo nombre está el alquiler, en el municipio de Ibiza, es un italiano, explica una portavoz de los vecinos de la urbanización, que da a la avenida Pere Matutes Noguera y el paseo de Platja d'en Bossa. "Ha hecho todo lo que no se puede hacer", comenta la portavoz, para seguidamente mencionar: "venta de drogas, prostitución, ha construido una casita en la azotea, realquila...". Los vecinos explican que funciona como un alquiler turístico ilegal, algo por lo que han denunciado en varias ocasiones ante el Consell de Ibiza. Creen que la multa por esta actividad "está a punto de llegar".

Cocaína y sexo en la piscina

Algunos vecinos relatan situaciones dantescas protagonizadas por este hombre: desde dejar a su perro, grande, suelto por la escalera y el garaje, asustando a quien quiera que se cruzara en su camino, a bajar a la piscina, llena de menores, por la tarde y consumir cocaína y mantener relaciones sexuales con una de las chicas alojadas en el piso a la vista de todo el mundo. Ni siquiera en una situación así la policía, a la que llamaron, intervino. Es sólo una de las muchas veces en las que solicitaron ayuda de la policía. Sin conseguirlo.

DI

Desde que alquiló el piso, en la parte central de la urbanización, con vistas al mar, los problemas se han sucedido. También de limpieza y de desperfectos. Se han roto puertas. Algunas, arrancadas de cuajo de la pared. "Sólo se pueden tener cuatro llaves por piso, como hay más gente viviendo ahí, no tienen llaves para todos y rompen las puertas para entrar", comenta otra vecina.

El hombre llevaba un cuchillo en la mano

Sobre el incidente de este viernes por la mañana, en el que la policía y varias personas intentaron evitar que se tirara desde el cuarto piso, algunos vecinos explican que el hombre llevaba un cuchillo en la mano cuando se produjeron los hechos. "Seguro que a una de las chicas le había pasado algo y llamó a la policía porque se sentía amenazada y al ver a la policía, se quería tirar", relata una de las vecinas que presenció los hechos.

Los vecinos explican que el contrato de alquiler con este hombre, que no es el que intentó tirarse, finaliza antes de la próxima temporada. Y confían en que la propietaria, una mujer que vive en Mallorca, no le renueve. "Ahí está el problema, en la dueña. Sabe todo lo que pasa, el administrador le envía todo, pero no responde", indica.