Más de 60 afectados por la dana de Ibiza duermen en el recinto ferial

Este jueves por la mañana, a las 9 horas, se dio por finalizado el dispositivo de pernoctación y atención de emergencias sociales puesto en marcha por el Ayuntamiento de Ibiza desde el pasado martes, en horario de 18 a 9 horas, con motivo de la borrasca 'Ex Gabrielle'. Durante los tres días de funcionamiento, un total de 65 personas adultas han pasado la noche en el Recinto Ferial, habilitado para esto. El Ayuntamiento señala que han dormido allí, de media, unas 45 personas por noche.

La concejala de Bienestar Social, Lola Penín, explica que el servicio de cenas ha sido uno de los recursos más demandados: cada noche se atendió a unas 100 personas. El máximo se alcanzó el jueves, cuando se sirvieron las 130 gracias a la colaboración de la ONG World Central Kitchen, del chef José Andrés, que se sumó al dispositivo junto a Cruz Roja.

Además, se activaron dos plazas de emergencia en el Centro de Acogida Municipal (CAM) y se realizaron dos derivaciones al centro de baja exigencia de Sa Joveria. El miércoles, en coordinación con Protección Civil, se organizaron dos equipos de valoración social que recorrieron asentamientos en distintos puntos de la ciudad y en la zona de ses Feixes. En esta intervención se rescató a una familia con una menor y una madre embarazada, que fueron derivadas al programa de emergencia habitacional. Al mismo tiempo, los equipos de las Unidades de Trabajo Social visitaron diferentes barrios para ofrecer apoyo social a personas en situación de vulnerabilidad.

Desde las tres Unidades de Trabajo Social (UTS) municipales se puso en marcha el programa de emergencia habitacional, ofreciendo alojamiento en hostales a familias con menores que no podían dormir en sus hogares y carecían de recursos. Hasta el momento, dos familias han sido acogidas mediante este programa, que se mantendrá activo hasta el próximo lunes 6 de octubre.

Por su parte, la UTS de Eixample activó el protocolo de urgencia para valoraciones sociales rápidas, en coordinación con Cruz Roja, que colaboró en el reparto de mantas y enseres de primera necesidad. Gracias a este dispositivo, se atendió a 32 personas.

"El Ayuntamiento de Ibiza agradece la implicación de los equipos de servicios sociales, Cruz Roja, Protección Civil, personal de Jardines, Patronato de Deportes y de Limpieza y las entidades del tercer sector, cuya coordinación ha permitido garantizar atención, seguridad y acompañamiento a más de 160 personas en tan solo tres días", ha concluido Penín.