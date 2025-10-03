Dana en Ibiza: "Están empezando a salir coches de los 'parkings' subterráneos y los grandes talleres ya no cogen más"

Todo apunta a que el volumen de trabajo en los talleres de Ibiza podría aumentar en los próximos días debido a los desperfectos ocasionados en los vehículos por la dana. Esto se suma a que los talleres "ya en una situación de normalidad, van colapsados, porque no hay personal" [suficiente], apunta Paco de la Cruz, vicepresidente de la Asociación de Talleres Libres, Vendedores afines y vendedores de vehículo de la Pimeef. También sostiene que es necesario contar con más suelo industrial "para dar servicio a quienes ya viven en la isla".

"Están empezando a salir coches de los parkings subterráneos, y los grandes talleres, que son los que más capacidad tienen, ya no reciben coches. Están en la puerta. En los talleres de motos, están dejándolas fuera también. Si son 10 o 15, aún se puede sostener, ¿pero qué pasará cuando ahora sean 50, 80, 100 o 300 motos?", apunta De la Cruz, dando a entender que habrá una avalancha de solicitudes de servicios.

Esperas

Además, advierte de que aquellos vehículos que, tras quedarse bajo el agua, han podido arrancar, no están a salvo de sufrir complicaciones: "Las compañías grandes están diciendo que no hacen peritaje de ningún vehículo, porque están esperando a que llegue el Consorcio. Un coche que ha ido en circulación y se ha sumergido, aunque arranque, luego va a empezar a tener fallos de luces, averías, módulos, electrónicos... Posiblemente serán pérdidas totales". Por otro lado, destaca que, ya ahora, sin haber notado (al menos del todo) los efectos de la dana en este sector, "no caben más vehículos en las bases de las empresas de grúas". Así, para realizar un servicio, le piden un destino a los clientes. "Y en la gran mayoría de las ocasiones les dicen: si está bien aparcado, déjalo donde está. Y a lo largo de la semana la empresa ya se acerca al lugar".

"Quizás la administración debería habilitar una explanada o algo similar a la que pueda ir el Consorcio, porque hay montones de motos y coches que se han inundado y no tienen un lugar al que sus dueños puedan llevarlos, pero tampoco tenemos mucho espacio [en la isla] y lo que ha pasado no era previsible. Necesitamos más servicios para las personas que ya vivimos en Ibiza. Y no es una crítica a los políticos, sé que lo tienen difícil y esto no viene de ahora. Hace 25 años que no se están adecuando las infraestructuras a las necesidades de la isla (...) También hay una presión fiscal que desmotiva tanto las inversiones de empresas como a los propios trabajadores", añade De la Cruz, que, por otro lado, agradece el trabajo de la UME y el resto de cuerpos de emergencias desplegados.

Sobre la carretera del aeropuerto, este jueves por la mañana señalaba que su cierre estaba provocando que llevar a cabo un servicio de grúa, "que normalmente dura media hora, dure hora y media debido a las retenciones".

De la Cruz es propietario y gerente de Grúas Ibiza y también tienen un alto volumen de trabajo: "No damos abasto. Hay unas 200 asistencias [en cola]. Tenemos una bolsa en la que van entrando. Las compañías nos han dicho que aceptemos todos los servicios y se harán cuando se pueda".

"Estuve hablando con un concesionario y, en apenas hora y media, recibió ocho o nueve llamadas por vehículos anegados o averiados. Y solo era un concesionario, así que saldrán más vehículos", apunta Miguel Ángel Escandell, presidente de esta misma asociación.