Sant Josep habilita una línea verde específica para incidencias relacionadas con la dana en Ibiza

El Ayuntamiento de Sant Josep ha puesto en marcha una nueva categoría específica en su línea verde municipal bajo el nombre de ‘Dana 2025’, que permitirá a los vecinos comunicar directamente cualquier incidencia relacionada con los desperfectos ocasionados por las lluvias torrenciales del martes.

La medida fue anunciada tras una reunión de coordinación celebrada este viernes en el Consistorio para valorar los daños provocados por el temporal, que ha dejado inundaciones en distintos puntos del municipio. El Ayuntamiento ha recalcado la importancia de facilitar un teléfono de contacto al registrar cada incidencia, con el fin de que los servicios municipales puedan atenderlas con la mayor rapidez y eficacia.

Refuerzo en la recogida de residuos

En la reunión también se ha abordado la situación de los residuos generados tras la dana. El Ayuntamiento ha recordado que se han reforzado los servicios de recogida en las zonas más afectadas, especialmente en Can Raspalls y Platja d’en Bossa, y que se han colocado contenedores de obra en varias calles, disponibles hasta el próximo lunes.

Los vecinos pueden depositar en ellos muebles, electrodomésticos u otros objetos dañados, aunque se recomienda, siempre que sea posible, llevar estos enseres directamente a las deixalleries municipales, donde pueden gestionarse de manera más adecuada y segura.

El Consistorio ha animado a los ciudadanos a mantenerse informados a través de sus redes sociales oficiales y la web municipal, donde se irán actualizando todas las medidas vinculadas a la gestión de esta emergencia.