Festejos

Consulta el programa de las fiestas de Sant Rafel

El programa festivo arranca esta tarde con la inauguración de la exposición sobre el sacerdote e historiador por su centenario.

Cartél fiestas Sant Rafel 2025.

Cartél fiestas Sant Rafel 2025. / A. S. A.

Redacción Digital

Ibiza

3 de octubre (viernes)

  • 19 h: Inauguración exposición fotográfica “Joan Marí Cardona. 50 imatges, 100 anys” en Can Portmany.

Del 6 al 22 de octubre

  • Torneos de juegos de mesa (CAU, Manilla, Ramer, Tuti, Dominó, Parchís) en el centro social (20.30 h).

6 de octubre (lunes)

  • Inicio del Torneo de tenis Festes de Sant Rafel (finales el 8 de noviembre).

10 de octubre (viernes)

  • 20 h: Pregón a cargo de Joan Marí Serra, “Marge” y entrega del Premi Forca de Fang.
  • 21 h: Cena de inicio de fiestas en Bar Cruce.

11 de octubre (sábado)

  • 18.30 h: Festa Pagesa y Ballada de Pou en el Pou d’en Micolau.

12 de octubre (domingo)

  • 10 h: Nordic Walking (frente a la iglesia).
  • 10.30 h: Concurso de pintura rápida (infantil y juvenil) en Can Portmany.
  • 10 h: IV Fira Artesanal i Rural.
  • 11-14 h: Vermut a 45 rpm (música en vinilo).
  • 14.30 h: Gran paella popular.
  • 16-18 h: Tarda musical con Javi Box.
  • 18 h: Teatro Llinatge del Grup de Teatre de Sant Antoni.

17 de octubre (viernes)

  • 20.30 h: Caminada nocturna (salida desde el envelat).
  • 21.30 h: Torrada de sobrassada popular.

18 de octubre (sábado)

  • 19 h: Presentación del libro Joan Marí Cardona. Passió per les Pitiüses de Felip Cirer (en la iglesia).
  • 20 h: XVIII Octubrefest con actuaciones de Niños Raros, Los del Varadero, La Calle y Badak.

19 de octubre (domingo)

  • 14 h: Comida homenaje a los mayores (Bar Cruce).
  • 18 h: XL Festival Folklòric de Sant Rafel.

22 de octubre (miércoles)

  • 19.30 h: Memorial Juanito Almacenes Aragón (triangular de fútbol).

23 de octubre (jueves)

  • 11 h: Chocolatada para escolares del CEIP Sant Rafel y espectáculo del Mag Albert.

24 de octubre (viernes) – Dia de Sant Rafel

  • 12 h: Misa solemne, procesión, actuación de Sa Colla y degustación de orelletes, bunyols y vino.
  • 20.30 h: Entrega premios torneos de juegos de mesa.
  • 21 h: Actuaciones de Dr. Trapero, Estopaos (tributo a Estopa) y DJ.

25 de octubre (sábado)

  • 10 h: Excursión Els camins de Joan Marí Cardona (salida desde la plaza de Mn. Joan Marí Cardona).
  • 17 h: Pesada y sorteo de pescado Memorial Nacho Fernández (donación al Club de Majors).
  • 21 h: Nit de Música.

26 de octubre (domingo)

  • 11.30-14 h: Jornada de trot en el hipódromo.
  • 12.30 h: Monográfico Ca Podenc Eivissenc.
  • 14 h: Comida popular (beneficio CF Sant Rafel).
  • 19 h: Estreno de la cantata Camins d’Història. Oratori Marí Cardona en la iglesia.

31 de octubre (viernes)

  • 19 h: Presentación del catálogo de la exposición Joan Marí Cardona. Cent Anys. Cinquanta Imatges (Can Portmany).

1 de noviembre (sábado)

  • 11-14 h: Festa Infantil de Tots Sants (trencada, talleres, rifa, castillos inflables).

2 de noviembre (domingo)

  • 11-14 h: Sant Rafel Artístic (actuaciones infantiles).
  • 12 h: Partido de fútbol CF Sant Rafel – AE Santa Gertrudis.
  • 14.30 h: Paella popular en el campo de fútbol.
  • 16 h: Presentación de equipos del CF Sant Rafel.

