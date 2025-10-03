Festejos
Consulta el programa de las fiestas de Sant Rafel
El programa festivo arranca esta tarde con la inauguración de la exposición sobre el sacerdote e historiador por su centenario.
Ibiza
3 de octubre (viernes)
- 19 h: Inauguración exposición fotográfica “Joan Marí Cardona. 50 imatges, 100 anys” en Can Portmany.
Del 6 al 22 de octubre
- Torneos de juegos de mesa (CAU, Manilla, Ramer, Tuti, Dominó, Parchís) en el centro social (20.30 h).
6 de octubre (lunes)
- Inicio del Torneo de tenis Festes de Sant Rafel (finales el 8 de noviembre).
10 de octubre (viernes)
- 20 h: Pregón a cargo de Joan Marí Serra, “Marge” y entrega del Premi Forca de Fang.
- 21 h: Cena de inicio de fiestas en Bar Cruce.
11 de octubre (sábado)
- 18.30 h: Festa Pagesa y Ballada de Pou en el Pou d’en Micolau.
12 de octubre (domingo)
- 10 h: Nordic Walking (frente a la iglesia).
- 10.30 h: Concurso de pintura rápida (infantil y juvenil) en Can Portmany.
- 10 h: IV Fira Artesanal i Rural.
- 11-14 h: Vermut a 45 rpm (música en vinilo).
- 14.30 h: Gran paella popular.
- 16-18 h: Tarda musical con Javi Box.
- 18 h: Teatro Llinatge del Grup de Teatre de Sant Antoni.
17 de octubre (viernes)
- 20.30 h: Caminada nocturna (salida desde el envelat).
- 21.30 h: Torrada de sobrassada popular.
18 de octubre (sábado)
- 19 h: Presentación del libro Joan Marí Cardona. Passió per les Pitiüses de Felip Cirer (en la iglesia).
- 20 h: XVIII Octubrefest con actuaciones de Niños Raros, Los del Varadero, La Calle y Badak.
19 de octubre (domingo)
- 14 h: Comida homenaje a los mayores (Bar Cruce).
- 18 h: XL Festival Folklòric de Sant Rafel.
22 de octubre (miércoles)
- 19.30 h: Memorial Juanito Almacenes Aragón (triangular de fútbol).
23 de octubre (jueves)
- 11 h: Chocolatada para escolares del CEIP Sant Rafel y espectáculo del Mag Albert.
24 de octubre (viernes) – Dia de Sant Rafel
- 12 h: Misa solemne, procesión, actuación de Sa Colla y degustación de orelletes, bunyols y vino.
- 20.30 h: Entrega premios torneos de juegos de mesa.
- 21 h: Actuaciones de Dr. Trapero, Estopaos (tributo a Estopa) y DJ.
25 de octubre (sábado)
- 10 h: Excursión Els camins de Joan Marí Cardona (salida desde la plaza de Mn. Joan Marí Cardona).
- 17 h: Pesada y sorteo de pescado Memorial Nacho Fernández (donación al Club de Majors).
- 21 h: Nit de Música.
26 de octubre (domingo)
- 11.30-14 h: Jornada de trot en el hipódromo.
- 12.30 h: Monográfico Ca Podenc Eivissenc.
- 14 h: Comida popular (beneficio CF Sant Rafel).
- 19 h: Estreno de la cantata Camins d’Història. Oratori Marí Cardona en la iglesia.
31 de octubre (viernes)
- 19 h: Presentación del catálogo de la exposición Joan Marí Cardona. Cent Anys. Cinquanta Imatges (Can Portmany).
1 de noviembre (sábado)
- 11-14 h: Festa Infantil de Tots Sants (trencada, talleres, rifa, castillos inflables).
2 de noviembre (domingo)
- 11-14 h: Sant Rafel Artístic (actuaciones infantiles).
- 12 h: Partido de fútbol CF Sant Rafel – AE Santa Gertrudis.
- 14.30 h: Paella popular en el campo de fútbol.
- 16 h: Presentación de equipos del CF Sant Rafel.
