El colegio Can Misses retoma la normalidad este lunes

El colegio Can Misses fue uno de los centros educativos que se vieron más afectados por las lluvias torrenciales del pasado martes. Las clases quedaron suspendidas toda la semana y hasta este viernes no se sabía si podría reabrir el próximo lunes. Finalmente, la evaluación de un comité de expertos ha constatado que el edificio no supone ningún peligro y que, por tanto, pueden reanudarse las clases este lunes.

"Desde el primer momento, cuando tuvimos conocimiento de la afectación del edificio, la dirección del centro se movió rápido para mandar un equipo de evaluación de técnicos y de arquitectos para que hicieran una valoración", explicó Pablo Gárriz, director de Emergencias e Interior del Govern, quien también destacó la rápida búsqueda de soluciones para poder reabrir el centro el lunes.

Can Misses será el último centro de la isla en el que los alumnos retornarán a las aulas. Además de sufrir las filtraciones de agua, su red eléctrica quedó totalmente mojada.