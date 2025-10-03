Beatriz Gallardo explora la emocionalidad femenina en la exposición 'Cartografía de la piel'
El espacio cultural del restaurante Aubergine by Atzaró acoge la muestra de la artista ibicenca, que se inaugura este viernes y podrá verse durante todo el mes de octubre
‘Cartografía de la piel’ es el nombre de la nueva exposición de la artista ibicenca Beatriz Gallardo. Una muestra con la que indaga en la emocionalidad femenina a través de “gestos detenidos en el tiempo y fragmentos corporales que se transforman en metáforas visuales”, según explican desde la organización en una nota de prensa.
La exposición, que se inaugura este viernes a las 18.30 horas, podrá visitarse durante todo el mes de octubre en el espacio cultural y restaurante Aubergine by Atzaró, y propone un viaje pictórico en el que la piel se convierte en un territorio íntimo y poético.
Los visitantes de la exposición podrán disfrutar de los óleos cargados de texturas y matices cromáticos, con los que la artista dialoga con el espectador desde la vulnerabilidad y la contemplación de la belleza en lo cotidiano. En los cuadros de Gallardo se vislumbra también la claridad de la luz de Ibiza, así como la serenidad de sus paisajes y la fuerza de la naturaleza como “presencias sutiles que impregnan la obra de identidad y de arraigo”.
La artista reafirma, así, su madurez expresiva, “convirtiendo cada cuadro en un refugio emocional”, concluye la nota.
