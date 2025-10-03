El Ayuntamiento de Ibiza habilita tres contenedores para recoger los enseres dañados por la dana

El Ayuntamiento de Ibiza ha habilitado de manera extraordinaria tres contenedores tipo bañera para que los ciudadanos y comercios afectados por la borrasca 'Ex Gabrielle' puedan depositar enseres y residuos voluminosos, tales como muebles, alfombras u otros objetos dañados por las lluvias, según informa en una nota el Consistorio.

Los puntos de recogida se encuentran en tres zonas de la ciudad: detrás del edificio Brisol, en la avenida 8 d’Agost (zona de aparcamiento público); en ses Figueretes, en la avenida Pere Matutes Noguera a la altura del carrer del Port de la Savina; y en Platja d’en Bossa, en el camí 1001.

El Consistorio ha recordado que estos contenedores son exclusivamente para objetos voluminosos y que no deben depositarse bolsas de basura doméstica ni otras fracciones de residuos, que deben seguir gestionándose en los contenedores habituales. Para optimizar el servicio, se recomienda dejar los enseres a partir de las 18 horas, lo que facilitará su retirada.

El servicio funcionará con recogida diaria: los contenedores se vaciarán cada noche y se sustituirán por otros vacíos mientras persista la necesidad. En principio, estará activo hasta principios de la próxima semana, aunque se ampliará si la situación lo requiere.

Con esta medida, el Ayuntamiento pretende acompañar a la ciudadanía y a los comerciantes en la gestión de los destrozos causados por el temporal, facilitando la retirada de enseres dañados y contribuyendo a recuperar la normalidad lo antes posible.