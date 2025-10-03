El álbum
Alumnos del instituto Sant Agustí viajan a la Guayana Francesa
Estudiantes y profesorado de 4º de ESO del instituto Sant Agustí han viajado a Cayenne, en la Guayana Francesa (Sudamérica), en el marco del proyecto Erasmus+ 3R Around the World. Los jóvenes han presentado trabajos sobre los efectos del cambio climático y visitado manglares y selva amazónica, entre otras actividades.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Sigue aquí en directo la información sobre la tormenta en Ibiza
- Los bomberos de Ibiza no dan abasto en una noche de tormenta con inundaciones en viviendas y garajes
- Los vídeos más espectaculares de las inundaciones en Ibiza
- Un avión de Madrid a Ibiza, desviado a Palma tras varios intentos de aterrizaje entre rayos y sacudidas
- El día después de la tormenta catastrófica en Ibiza: 'No se ha salvado ningún negocio
- Cortan la carretera del aeropuerto de Ibiza por inundaciones
- El Consell de Ibiza recomienda usar la carretera de Sant Josep para llegar al aeropuerto tras las lluvias
- Radar de lluvias en Ibiza y Formentera | Sigue la evolución del tiempo en directo