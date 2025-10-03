Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alumnos del instituto Sant Agustí viajan a la Guayana Francesa

Redacción Ibiza

Estudiantes y profesorado de 4º de ESO del instituto Sant Agustí han viajado a Cayenne, en la Guayana Francesa (Sudamérica), en el marco del proyecto Erasmus+ 3R Around the World. Los jóvenes han presentado trabajos sobre los efectos del cambio climático y visitado manglares y selva amazónica, entre otras actividades.

