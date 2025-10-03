Alegría contenida en el comité de emergencias de Ibiza: "Los daños a la población son residuales"

Sa Coma se convirtió hace once meses en el punto principal de acogida de toda esa ayuda que se iba amontonando en Ibiza con destino a Valencia, donde la magnitud real de la catástrofe causada por la dana todavía era una incógnita. Nadie pensaba que se podrían superar de largo los dos centenares de muertos.

Casi un año después, el antiguo acuartelamiento militar ha vuelto a erigirse en epicentro logístico por culpa de otra dana. Ahora el agua no ha caído lejos, sino aquí mismo, pero a cambio no ha alcanzado ni de lejos la devastación del fatídico episodio valenciano. Sin embargo, todavía hay mucha agua que evacuar, muchos sótanos y garajes que limpiar, muchas ayudas que repartir cuanto antes para minimizar los daños económicos.

48 horas después de que los cielos se desplomaran sobre Ibiza y el agua lo arrasara todo, principalmente en el barrio de es Pratet, la sensación que flota este jueves sobre los presentes en la reunión del Comité Técnico Asesor del Plan Inunbal es de alegría contenida. El motivo es claro: no hay cadáveres, ni siquiera heridos graves. “Los daños a la población son residuales”, explica Pablo Gárriz, director de Emergencias e Interior del Govern balear que dirige la reunión ante una docena de presentes y otro puñado de representantes institucionales que se conectan por vía telemática.

Ya no están los primeros espadas de la primera reunión, celebrada al día siguiente del diluvio con Marga Prohens, Vicent Marí, Rafael Triguero o el delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez. Esta vez es Antònia Maria Estarellas, vicepresidenta segunda del Govern, la autoridad de mayor rango, aunque es Gárriz quien lleva la manija en todo momento. También se sientan a la mesa principal el coronel jefe de la Guardia Civil en Balears, Alejandro Hernández, o el teniente coronel de la UME, Ángel Martínez Puy.

Reunión del comité en sa Coma / J.A. Riera

El director de Emergencias, vestido completamente de verde en reconocimiento al buen trabajo de la Guardia Civil, tal y como comenta, explica que, cumplido con éxito el primer eje del operativo especial, evitar víctimas, el foco está puesto en el segundo de los tres que componen el objetivo global: la recuperación, achique, revisión y evaluación de todos los puntos afectados por las inundaciones.

En el momento de la reunión, hay entre treinta y cuarenta incidentes que están siendo resueltos de forma coordinada por medios ibicencos, como bomberos o Policía Local, junto con medios llegados de fuera de la isla, como los militares o trabajadores del resto del archipiélago balear. “Vamos muy bien, estamos consiguiendo que la evolución sea muy positiva. Lo que estamos haciendo en dos o tres días es lo que hubiera llevado un mes o un mes y medio con los recursos locales”, cifra Gárriz.

El tercer eje del operativo es garantizar la recuperación de instalaciones críticas y esenciales. En este apartado las noticias también son buenas, ya tan solo preocupaba un punto de la carretera del aeropuerto, un muro en la zona de Can Cifre, y los técnicos han dado el visto bueno tras realizar la correspondiente revisión. “No tiene ningún riesgo a pesar de un pequeño descalce y se puede reabrir”, detalla el director de Emergencias.

Tres millones de litros de agua

Llegados a este punto, el único “elemento de conflicto” que todavía no permite recobrar la normalidad en cuanto al tráfico es el paso elevado de la propia carretera del aeropuerto a la altura del hipódromo de Sant Jordi, aunque la situación es de “notable mejoría”. Ese punto de la vía sigue cerrado al tráfico porque ahí se acumula la friolera de tres millones de litros de agua, según los cálculos de los técnicos.

Para solventar puntos críticos como este, la UME desplaza desde Madrid y Zaragoza tres vehículos de alta capacidad de extracción de lodos y aguas sucias. “Llegaron a las 10 de la noche al puerto y a las 5 de la mañana ya estaban trabajando en la zona inundada del aeropuerto”, detalla Gárriz.

Otro motivo de satisfacción entre los presentes en la reunión es que también está “garantizado el suministro de combustible”. La central de hidrocarburos Exolum carga “dos o tres camiones en modo prueba” durante la tarde del miércoles, según explica el portavoz de esta infraestructura esencial, Josep Serra, y el jueves a las 6.30 de la mañana el servicio vuelve a funcionar a pleno rendimiento.

La vicepresidente visita el puesto de mando de la UME / Guillermo Sáez

La amenaza en este apartado ha sido real, ya que hay gasolineras de Ibiza que han sufrido problemas de desabastecimiento, pero la situación se ha enderezado. Por si acaso, un barco lleno de combustible va a llegar a la isla a medianoche para llenar los tanques. “E independientemente del barco tenemos combustible suficiente”, aclara, habida cuenta de que “están saliendo un montón de camiones sin ningún problema”. Serra agradece expresamente el trabajo de la UME, ya que, en cuanto los primeros militares llegaron a la isla, se dirigieron directamente a la central de hidrocarburos. El protocolo es claro y se está cumpliendo a rajatabla.

Durante la reunión también se conoce la noticia de que la avenida de Santa Eulària, única vía de acceso al puerto de Ibiza, también se ha reabierto, una noticia con valor simbólico añadido, ya que es Pratet ha sido el barrio más afectado y sus imágenes de la catástrofe las que han abierto noticiarios nacionales. Debido a esta grave afectación, Gárriz deja claro que el trabajo en esta zona, aunque también avanza a buen ritmo, está lejos de concluir.

Peligro latente en es Pratet

“Aquí se mezclan humedales y zonas urbanas. Hay que retirar cuanto antes el agua estancada en sótanos y garajes por problemas de salubridad, pero también porque puede afectar a la cimentación de los edificios, ya que en es Pratet hay construcciones antiguas”, subraya. También explica que los trabajadores de servicios sociales han contactado con todas las personas que viven en infraviviendas, dentro de esta zona de “escorrentía y exposición severa” que el agua también ha pasado por encima.

Analizados y resueltos, o en camino de resolución, todos estos puntos, en la reunión se habla de que el siguiente paso es sacar el agua de todas las casas y garajes que siguen inundados. Se seguirá aplicando la lógica pura: reparto de medios en función de la importancia y las consecuencias que puedan tener las inundaciones, analizados el emplazamiento, la altura y el volumen de cada una.

De la misma manera, hay que ir pensando en la desescalada, avanza Gárriz, es decir, en redimensionar el operativo ahora que el grueso de las labores ya ha pasado y en el momento de mandar de vuelta a casa a las decenas de personas, civiles y militares, que han venido a Ibiza a arrimar el hombro esta semana.

La reunión finaliza con un mensaje de agradecimiento de la vicepresidenta del Govern: “En 24 horas ha cambiado muchísimo la fisionomía de todo. Agradezco la rapidez y el trabajo en común de todos”. En la sala anexa, el jefe de los bomberos de Ibiza, Miguel Sevilla, no se descuelga ni un segundo del teléfono mientras va tachando a bolígrafo, en su cuaderno de anillas, cada incidente resuelto por sus compañeros.