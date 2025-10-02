INUNDACIONES EN IBIZA
Efecto de las lluvias catastróficas en Sant Josep: La UME se emplea a fondo para despejar el acceso a Platja d'en Bossa
Los militares siguen trabajando sobre el terreno
Contenedores especiales para que los vecinos puedan depositar restos voluminosos
Los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) siguen trabajando a fondo para despejar uno de los accesos a Platja d'en Bossa, que quedó compleamente anegado después de la catástrofica tormenta caída el pasado martes en Ibiza, según explican desde comunicación del Ayuntamiento de Sant Josep.
Concretamente, se trata del carrer de la Gamba Roja, que comunica la rotonda de ses Salines con el arenal, hacia la altura del Nassau Beach Club. Los militares estuvieron empleándose a fondo hasta las nueve de la noche del miércolesy este jueves han reanudado la tarea.
En cuanto a otros puntos del municipio de Sant Josep, el polideportivo Can Guerxo continúa parcialmente cerrado, según explican fuentes municipales, mientras que el colegio Sant Jordi ya ha reabierto sus puertas con total normalidad.
Además, el Ayuntamiento planea instalar una serie de contenedores en la zona de Can Raspalls para que los vecinos y comerciantes de la zona depositen basuras voluminosas. En principio, esos contenedores se mantendrían ahí hasta el próximo lunes.
Suscríbete para seguir leyendo
- Sigue aquí en directo la información sobre la tormenta en Ibiza
- Los bomberos de Ibiza no dan abasto en una noche de tormenta con inundaciones en viviendas y garajes
- Los vídeos más espectaculares de las inundaciones en Ibiza
- Un avión de Madrid a Ibiza, desviado a Palma tras varios intentos de aterrizaje entre rayos y sacudidas
- El día después de la tormenta catastrófica en Ibiza: 'No se ha salvado ningún negocio
- Cortan la carretera del aeropuerto de Ibiza por inundaciones
- El Consell de Ibiza recomienda usar la carretera de Sant Josep para llegar al aeropuerto tras las lluvias
- Radar de lluvias en Ibiza y Formentera | Sigue la evolución del tiempo en directo