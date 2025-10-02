Efecto de las lluvias catastróficas en Sant Josep: La UME se emplea a fondo para despejar el acceso a Platja d'en Bossa

Los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) siguen trabajando a fondo para despejar uno de los accesos a Platja d'en Bossa, que quedó compleamente anegado después de la catástrofica tormenta caída el pasado martes en Ibiza, según explican desde comunicación del Ayuntamiento de Sant Josep.

Concretamente, se trata del carrer de la Gamba Roja, que comunica la rotonda de ses Salines con el arenal, hacia la altura del Nassau Beach Club. Los militares estuvieron empleándose a fondo hasta las nueve de la noche del miércolesy este jueves han reanudado la tarea.

Un camión de limpieza vacía los bajos de un hotel en la carretera de Platja d'en Bossa, tras las inundaciones provocadas por 'Ex Gabrielle' en Ibiza. / ETK

En cuanto a otros puntos del municipio de Sant Josep, el polideportivo Can Guerxo continúa parcialmente cerrado, según explican fuentes municipales, mientras que el colegio Sant Jordi ya ha reabierto sus puertas con total normalidad.

Además, el Ayuntamiento planea instalar una serie de contenedores en la zona de Can Raspalls para que los vecinos y comerciantes de la zona depositen basuras voluminosas. En principio, esos contenedores se mantendrían ahí hasta el próximo lunes.