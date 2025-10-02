UGT sobre el "caos" en los colegios de Ibiza el día por las lluvias: "La improvisación no puede poner en riesgo vidas humanas"

UGT Ensenyament ha lanzado duras críticas a la gestión institucional durante las lluvias catastróficas del martes en Ibiza, que generaron caos y preocupación en la comunidad educativa: familias, docentes y alumnos. Según el sindicato, la actuación de las administraciones fue “del todo descoordinada e insuficiente” y no supo anticiparse a una situación que desde el día anterior presentaba riesgos evidentes.

En su comunicado, la organización recuerda que ya estaba activada la alerta naranja por tormentas desde la jornada previa y que, durante la madrugada, las intensas precipitaciones en gran parte de la isla hacían prever la posibilidad de inundaciones graves a lo largo de la mañana. Pese a ello, critican, no se informó adecuadamente a la población ni se recomendó permanecer en casa, como sí han hecho recientemente otras comunidades autónomas ante episodios similares tras la experiencia de la dana de Valencia de 2024.

Para UGT, el ejemplo más claro de la falta de previsión fue el retraso en la activación oficial de la alerta roja, que no llegó hasta pasado el mediodía, cuando la ciudad de Ibiza ya se encontraba inundada, con calles y comercios de las zonas bajas completamente anegados. El sindicato insiste en que el aviso debería haberse emitido a primera hora, antes de que miles de personas emprendieran sus desplazamientos hacia el trabajo o que los menores se dirigieran a escoletes, colegios, institutos y a la propia sede de Ibiza de la Universitat de les Illes Balears (UIB).

Confusión en los centros educativos

La situación generó además momentos de gran confusión en los centros educativos. UGT denuncia que muchas familias, preocupadas por la seguridad de sus hijos, acudieron a recogerlos, pero se toparon con instrucciones contradictorias por parte de la conselleria d’Educación, que se escudó en un supuesto “protocolo” que, en la práctica, “no funcionó” y que incluso podría haber tenido consecuencias más graves.

El sindicato aprovecha para agradecer la implicación del profesorado y los equipos directivos, que velaron en todo momento por el bienestar del alumnado y que, pese a las dificultades de acceso, regresaron a los centros al día siguiente para ayudar a acondicionar las instalaciones y facilitar el retorno a la normalidad.

Un "análisis serio" de lo sucedido

Más allá de la valoración inmediata, UGT reclama que el Govern balear y los ayuntamientos de la isla hagan una “análisis serio” de lo sucedido, revisen los protocolos de actuación y garanticen la seguridad de alumnado, personal docente y ciudadanía en futuras emergencias. “La improvisación no puede volver a poner en riesgo vidas humanas”, advierte el sindicato, que subraya la necesidad de que las instituciones aprendan de lo ocurrido para evitar episodios de desprotección similares.

En este sentido, UGT Ensenyament insiste en que lo vivido en Ibiza no puede normalizarse como un simple contratiempo meteorológico. Para la organización, el problema radica en la falta de coordinación y en la tardanza de las decisiones institucionales, que dejaron a la población sin indicaciones claras en los momentos más críticos. Por eso, reclaman responsabilidad política y una planificación preventiva que priorice la seguridad de las personas frente a cualquier otro criterio.

La nota concluye destacando que la comunidad educativa de Ibiza ha vuelto a demostrar su capacidad de resistencia y compromiso, pero que no debe recaer sobre ella la carga de suplir los fallos de la Administración. La exigencia es clara: que los protocolos se revisen y se activen a tiempo, y que nunca más se vuelva a poner en riesgo al alumnado ni al personal de los centros por decisiones tardías o mal coordinadas.