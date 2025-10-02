La tormenta deja inutilizable el Auditorio de Cas Serres y obliga a cancelar toda la programación de 2025

El departamento de Cultura, Educación y Patrimonio del Consell de Ibiza ha anunciado que el Auditorio del centro sociocultural de Cas Serres ha quedado fuera de servicio tras los graves daños provocados por la tormenta del martes 30 de septiembre, cuando cayeron unos 300 litros por metro cuadrado. El estado actual del espacio hace imposible su uso y obliga a cancelar todos los espectáculos previstos para 2025.

Desde el departamento han lamentado tener que suspender una programación que, según subrayan, se ha elaborado “con mucho cuidado e ilusión”, pero las condiciones del edificio impiden garantizar la seguridad del público, los artistas y los trabajadores. En los próximos días se informará a las personas que ya habían adquirido entradas sobre los canales habilitados para poder recibir el reembolso lo antes posible.

Reabierta la Llar Eivissa

La situación de Cas Serres contrasta con la de la Llar Ibiza, el centro de ocio para personas mayores también gestionado por el Consell. Tras dos días de cierre a causa de la inundación que afectó a la cafetería, hoy el centro ha podido reabrir sus puertas y la previsión es que vuelva a ofrecer comidas con normalidad.

En definitiva, la tormenta ha dejado una huella desigual en las infraestructuras sociales y culturales de la isla: mientras el Auditorio de Cas Serres permanecerá cerrado durante todo el próximo año, la Llar Ibiza recupera la actividad ordinaria en un tiempo récord.