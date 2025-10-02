El álbum
Sant Antoni ya tiene las luces de Navidad
No se puede decir que no sea previsor. Desde mediados del mes de septiembre, el Ayuntamiento de Sant Antoni acopia en el solar de Can Bonet de la fotografía la iluminación para unas fiestas de Navidad que cada año parecen adelantarse un poco más.
