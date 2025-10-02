Retiran varios coches sumergidos bajo el agua en la carretera del aeropuerto de Ibiza

Los trabajos para retomar la normalidad en las carreteras de Ibiza continúan. Este jueves se está llevando a cabo la retirada de los últimos vehículos que permanecían obstaculizando el paso inferior en la rotonda de ses Salines.

Tras la actuación de la Unidad Militar de Emergencia (UME) y el apoyo de maquinaria local, que han conseguido retirar el agua acumulada en la zona, los equipos de auxilio en carretera de Grúas Ibiza han accedido a la zona y extraído los coches que habían quedado completamente sumergidos bajo la rotonda.

Los conductores deben evitar el segundo cinturón de ronda en dirección a Sant Jordi y la carretera del aeropuerto en el mismo sentido porque los atascos son kilométricos, ya que el paso inferior de esta vía a la altura de Sant Jordi/ses Salines continúa cerrado. La mejor ruta para ir al aeropuerto es la carretera de Sant Josep, según recomienda el Consell de Ibiza.

La previsión es que el tráfico en la vía quede restablecido entre la última hora de este jueves y el viernes por la mañana.