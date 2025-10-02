El rescate y el maltrato animal, ejes de las jornadas sobre fauna doméstica de Ibiza

El Centre Cultural Can Jeroni ha inaugurado este jueves las VII Jornadas para Policías Locales y Concejales de Medio Ambiente, un encuentro técnico centrado en los retos de la convivencia con la fauna doméstica en el entorno humano.

El programa, que continúa este viernes, pone el foco en tres ejes: la gestión de centros de rescate, la normativa y persecución del maltrato animal, y las herramientas legales y operativas para mejorar la coordinación institucional.

La apertura contó con la presencia de Pablo Gárriz, director general de Emergencias e Interior, y de Felicia Bocú, concejala de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Litoral de Sant Josep, quien subrayó “la necesidad real y urgente de mejorar la coordinación entre administraciones, cuerpos policiales y entidades especializadas para garantizar el bienestar animal y la seguridad ciudadana”.

Protocolos y sanciones

A lo largo de dos días, expertos del ámbito jurídico, veterinario y ambiental —entre ellos Mariano Mas, Toni Mas, Tomás Camps, Eduardo Ramon Ribas y la magistrada Catalina Martorell— abordarán protocolos de actuación en rescate y acogida, criterios de derivación a centros especializados, procedimientos sancionadores y judiciales ante el maltrato, y buenas prácticas de prevención y educación cívica. La organización agradeció especialmente la implicación de la Fundació Natura Parc y del oficial Joan Oliver, coordinador de las jornadas.

La primera jornada ha concluido con una mesa redonda orientada a compartir experiencias, resolver dudas y unificar criterios operativos entre los agentes, técnicos y profesionales participantes.