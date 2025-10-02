Ona Mafalda: «Quiero un nuevo comienzo, empezar de cero, con papel en blanco»

Ona Mafalda (Londres, 1994) visita Eivissa para actuar por primera vez en la isla, donde interpretará sus canciones en el Festival Sonorama Ribera Ibiza este viernes a las 20 horas en el Auditori Caló de s’Oli de Cala de Bou. La artista, hija de Rosario Nadal y Kyril de Bulgaria, publicó recientemente el tema ‘Rolling’, una canción de pop alternativo con toques de rock. El tema es un adelanto de su segundo disco que se publicará próximamente y que reivindica la necesidad de romper con todo y empezar de cero. Todo ello, plasmando la energía de un nuevo comienzo y con mucho empoderamiento.

¿Cuál fue su primer contacto con la música? ¿Cuándo tuvo claro que se quería dedicar a esto?

Para mí es difícil encontrar el punto exacto porque la música ha estado siempre muy presente en mi vida. Íbamos mucho a conciertos y en casa nos encantaba tener la radio puesta. Y eso que mis padres no son músicos, pero la música era siempre gran parte de nuestra día a día. Cuando empecé a ir a muchos conciertos, sentía que esa energía, la del público, la del artista en el escenario y esa complicidad que hay entre ambas partes mientras dura el concierto, era lo que quería. De alguna manera, quería ser parte de eso.

¿Tenían en casa algún género preferido?

He de decir que en casa, al ser todos tan melómanos, escuchábamos un poco de todo. grupos como The Killers o The Libertines, por ejemplo, eran habituales, pero había una mezcla muy grande.

Su música mezcla géneros y sonidos muy diversos, ¿cómo lo definiría en sus propias palabras?

Sobre todo, creo que siempre termino volviendo al sonido indie-pop. Al final, es el tipo de música que más me gusta y del que son mis raíces. El cantar y ver música desde pequeña en casa ha influido en mí música, per o sobre todo lo que intento es plasmar lo que se siente.

Cuando va a escribir una canción, ¿cómo comienza el proceso creativo?

Me suele sentar a la guitarra o al piano y empezar a tocar acordes, así como ver un poco cómo me siento ese día. Es verdad que luego cuando voy al estudio a grabarlo, intento entrar con la emoción que siento en ese momento y plasmarlo en la música.

En 2023 fue telonera en Barcelona de Coldplay, ¿cómo fue esa experiencia?

Fue brutal, una experiencia y oportunidad de la que estoy muy agradecida. Poder compartir escenario con ellos fue un sueño cumplido.

Ha sacado recientemente la canción ‘Ya no soy esa’, reinterpretación de Mari Trini, ¿por qué ha querido versionar esa canción?

Para mí ese proyecto era muy importante por ese poder, ese empoderamiento. El decir ya no soy esa, he cambiado, he crecido. Buscaba un tema que expresara eso. Tengo que decir que no conocía tanto a Mari Trini como conocía a Marisol, a Cecilia, pero descubrí este tema y la letra era perfecta. Luego empecé a leer más sobre Mari Trini, su historia, quién es y todo lo que hizo por tantas mujeres, sobre todo en aquella época que la voz de las mujeres no era tan potente como ahora. La admiro muchísimo.

En otra entrevista comentó que su sueño era tocar en Glastombury, ¿cuál es el motivo? ¿Qué representa para usted?

Para mí representa toda esa nostalgia. Yo crecí en Londres, donde estuve hasta los 18 años, y para mi es casa. Es el festival más grande cerca de casa, de donde he pasado mucho tiempo con mis amigos. Por ello para mi tocar allí es todo un reto.

Actualmente vive en Madrid. ¿Añora Londres?

No, ahora mismo estoy muy contenta en Madrid. En España está habiendo un gran momento musical ahora, con muchos grupos y artistas de muchísimo nivel. El panorama musical es muy bueno. Para mí poder estar aquí y ser parte de eso es muy especial.

Próximamente publicará su nuevo álbum, ¿qué quería transmitir con este disco?

‘Rolling’ es el nombre del último adelanto que hemos sacado. Una canción que transmite empoderamiento, la fuerza y poder que tendrá el álbum. El nombre del disco lo vamos a anunciar pronto. Lo que quiero transmitir es un nuevo comienzo, empezar de cero, con papel en blanco. Sobre todo, plasmando la energía del no parar, el darlo todo y con mucho empoderamiento. Creo que es algo que ahora mismo necesitaba, y que mucha gente lo necesita ahora también.

¿Hay alguna canción que le haya costado más escribir o que le tenga más cariño?

Yo creo que hay una en el nuevo disco que sí que nos costó bastante. Hay veces que es verdad que el proceso puede ser o muy rápido o muy costoso. Y en el caso de esta canción en concreto le estuvimos dando vueltas al estribillo para que transmitiera ese poderío. Finalmente lo conseguimos.

¿De cuáles está luego más orgullosa, de las que salen rápido o las que son más costosas?

A mí, con que se terminen me basta (ríe). Con que se terminen y salgan al público para mí ya es una satisfacción. También porque además los artistas escribimos muchas canciones que al final no salen. Pero cuando lo terminas y lo sacas al público es una sensación magnífica. Y si encima ves que tiene un buen recibimiento es ya euforia.

¿Tiene alguna colaboración soñada con algún artista que tenga pendiente?

Sí, desde luego hay unos cuantos que me encantaría. Todavía no lo puedo adelantar, pero hay una nueva que saldrá pronto, y tras esta espero que sean más.

¿Es la primera vez que actúa en Eivissa?

Sí, la primera vez y tengo muchísimas ganas. He ido alguna vez de visita, pero he de confesar que no he ido tanto como voy a Mallorca, al final cuando eres de una isla no visitas tanto las otras. Pero he podido ir alguna vez y me encanta, las islas Baleares me parecen espectaculares y he visto el sitio en el que voy a tocar y tengo muchísimas ganas de ir.n