Pepe Navarro muestra los destrozos en su casa tras las lluvias torrenciales en Ibiza

Ibiza vivió el martes una tormenta histórica con más de 300 litros por metro cuadrado registrados en el sur de la isla. El temporal ha afectado sobre todo a la ciudad de Ibiza y a algunas zonas colindantes. Entre los afectados se encuentra el presentador Pepe Navarro, que mostró en directo en el programa 'El tiempo justo', que dirige Joaquín Prat en las tardes de Telecinco, los daños sufridos en su casa de la isla.

Navarro relató que el temporal le sorprendió en plena madrugada y describió la situación como “devastadora”. “Lo de ayer [martes] fue fantasmal. La cortina de lluvia era tan intensa que era prácticamente imposible ver nada. Era como tener una pared negra delante de casa y el agua entraba por todos los sitios”, explicó.

Las imágenes emitidas mostraron cómo parte del techo de la vivienda se desplomó a causa de las filtraciones. Navarro recordó que hubo tres momentos críticos durante la jornada: “De madrugada me ha despertado el ruido, por la mañana ha vuelto con la misma intensidad y por la tarde todavía peor. Fue una barbaridad”.

Navarro destacó que la jornada estuvo marcada por el sonido constante de sirenas de policías, ambulancias y bomberos. “Han hecho todo lo que han podido, pero era imposible llegar a todos los sitios”, señaló.

Pese a los daños sufridos, el presentador quiso subrayar la actitud solidaria de los residentes. “Esta mañana he presenciado cómo vecinos ayudaban en una casa completamente inundada que posiblemente tenía un metro de agua. El comportamiento cívico ha sido ejemplar”, afirmó.

Incluso los más mayores de la isla reconocen la excepcionalidad de este temporal, ha comentado Navarro. “Me decía un señor de 90 años que esto es inaudito”, relató el expresentador, que cerró su intervención con un mensaje optimista: “Ahora parece que vuelve la normalidad y con la ayuda de todos saldremos adelante”.