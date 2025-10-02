El paro se estanca en Ibiza y cae un 29% en Formentera

El paro prácticamente se estabilizó en Ibiza en septiembre, pues sólo aumentó un 0,1% respecto al mismo mes de hace un año, un porcentaje que sólo representa a tres personas. En total, en la isla hay 2.343 personas apuntadas en el SOIB. En Formentera, por el contrario, el desempleo se redujo bastante porcentualmente, un 29,5%, que son 43 personas menos en esa estadística. En la pitiusa del sur hay sólo 103 desocupados.

En comparación, el descuento formenterense de parados es significativo frente al de Menorca, que aunque bajó un 4,6% sólo afectó a 80 personas. Allí tienen 1.672 desocupados.Y en Mallorca, con 21.936 parados al acabar septiembre, la rreducción de personas sin empleo apuntadas en el SOIB fue del 7,5% (1.788 personas menos).

En cuando a las contrataciones, se registraron 3.757 en Ibiza, 295 menos (-7,3%) en términos interanuales, mientras que en Formentera hubo 213, sólo cuatro menos (-1,8%) que en septiembre de 2024.

Indefinidos y temporales

De los contratos dados de alta en Ibiza, 806 (el 21,4% fueron temporales, mientras que 2.951 (78,5%) fueron indefinidos. En Formentera, 45 (21%) de los 213 contratos fueron temporales y 168 (79%), indefinidos. Son mejores datos que los de Menorca, donde el 41,5% fueron temporales, y de Mallorca, isla en la que el 39,7% de las contrataciones no fueron indefinidas.

Respecto a estos datos laborales, la presidenta de la CAEB, Carmen Planas, ha destacado que la prolongación de la temporada de verano se refleja en la «buena dinámica» del mercado laboral en septiembre y en los datos de empleo. Planas subraya el «esfuerzo empresarial» por mantener la actividad e incrementar las contrataciones, pese a «un verano con altibajos». La empresaria considera que Balears ha ralentizado casi un punto el ritmo de descenso del paro anual (-6,8%, ocho décimas menos que en agosto) y se asemeja a la media nacional (-6%).

Por su parte, UGT ha lamentado que los récords de empleo que bate Balears cada mes no eviten el empobrecimiento» de la clase trabajadora en la comunidad. La organización sindical ha insistido en que el «éxito macroeconómico» no se está traduciendo en una mejora del «bienestar familiar ni social», por lo que ha vuelto a reclamar «poner tope» al precio de los alquileres. Según UGT, el modelo balear está «fracasando» porque está aumentando el número de personas con trabajo que viven en una «infravivienda» y el de familias que se ven obligadas a compartir piso.