Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera

Tras la locura de actividades del pasado fin de semana, para este primero de octubre la agenda está más comedida, aunque hay muchos actos interesantes, comenzando por el festival Sonorama goes to Ibiza, que vuelve de viernes a domingo entre el Auditori Caló de s'Oli y el espacio Venice Bay de Cala de Bou, con conciertos de Travis Birds, Carlos Ares, Santero y los Muchachos o Hinds, entre muchos otros.

En el aspecto musical también destacan los conciertos de la Banda Simfònica Ciutat d'Eivissa el sábado en es Pratet, el de las 'Gales líriques', del domingo en Can Ventosa o el mismo día el del pianista cubano Ahmed Alom en el Teatro Pereyra. Además hay un espectáculo musical, ‘Got Pop. Un musical de otra galaxia’, para toda la familia, el domingo en Can Ventosa.

En el apartado de danza hay tres citas, dos de la temporada de danza del Consell, con 'Née' el viernes y ‘Muchos caballos galopando juntos pueden hacer temblar la tierra’, el domingo, ambas de danza contemporánea y ambas en Cas Serres, y el espectáculo 'El tango gaucho', el viernes en Can Ventosa.

Sant Miquel sigue en fiestas y Cala de Bou las comienza. De las primeras destaca el festival Balanzat Balla del sábado.

Además hay actividades como la conferencia de la reconocida arquitecta Benedetta Tagliabue el viernes en el Colegio de Arquitectos; Una nueva edición de 'Joves al carrer' el sábado, esta vez en Santa Gertrudis; el Día de la Educación Vial en Eivissa, el domingo en Vara de Rey, o el ’Tiny Ravers Festival’, para toda la familia el domingo en BiBo Park.

Y para los aficionados al humor, este jueves comienzan la temporada de 'Noches de Kokomedia' en La Kokotxa.

Danza contemporánea con 'Née', el viernes en Cas Serres / Cielo Raso

JUEVES 2 DE OCTUBRE

Libros

‘El llenguatge de les ones i altres relats. de Ramon Mayol’ (con fotografías de J. Seguí) y la antología ‘Balearen’ (Europa Erlesen) 20.15 h. Biblioteca Municipal de Eivissa (Can Ventosa) Presentan: Marià Torres Torres y Marcela Friederichs. Lectura a cargo de Àngels Martínez. Entrada libre.

Conferencia

‘Els desafiaments de la nova longevitat’. Charla de Javier Yanguas, psicólogo y director del programa de mayores de la Fundació La Caixa, por el Día de las Personas Mayores de Santa Eulària. 10.15 horas en el Teatro Espanya.

Música

Héctor Roldán. Concierto acústico. 20 horas en Cas Costas.

Ras Smaila. Reggae, funk... 20.30 horas en es Racó Verd de Sant Josep.

Humor

Noches de Kokomedia. Con Maika Jurado. 22 horas en La Kokotxa de Vila. Entradas a 10 €.

Astronomía

Astro Magic Lights. Espectáculo sensorial. Jueves y viernes en BiBo Park Sant Rafel.

La Colla de Balanzat celebra este sábado su 60 aniversario / Vicent Marí

VIERNES 3 DE OCTUBRE

Danza

‘Née’. Compañía Cielo Raso. Danza moderna y contemporánea para adultos. 20 horas en Cas serres. Entradas: 8 euros anticipadas (conselleivissa.escenaonline,com), 12 en taquilla.

‘El tango gaucho’. Espectáculo de música y danza en vivo dirigido por Marcelo Martín. A las 20.30 horas en el auditorio de Can Ventosa. Entradas en eivissa.es.

Música

Sonorama goes to Ibiza. El Sentido de la Birra Podcast a las 17 horas en Cinerama Hotel Grand Paradiso y en el Auditorio Caló de s’Oli conciertos de Dani Leiva a las 18 horas, Ángela González a las 19 horas, Ona Mafalda a las 20 horas, Marcelo Criminal a las 21 horas, Billy Flamingos a las 22 horas y Ani Queen a las 23 horas. Entrada libre.

Rick & Carly. Soul, jazz... 20.30 horas en El Limonero de Platja d’en Bossa por su fin de semana benéfico.

Conferencias

Sa tardor as Casino. 20 horas: Conferencia ‘Les edats mitjana i moderna a les Pitiüses’, a cargo de Antoni Ferrer Abárzuza. Casino des Moll. Entrada libre hasta completar aforo.

‘Architecture of Care (Arquitectura del cuidado)’ a cargo de Benedetta Tagliabue (EMBT). 19.30 horas en la sede de la Demarcació d’Eivissa i Formentera del COAIB, Can Llaneres, C/ Pere Tur 3, Dalt Vila, Eivissa. Entrada libre hasta completar aforo.

Concierto en la calle de la Banda Ciutat d'Eivissa, este sábado en es Pratet / AE

SÁBADO 4 DE OCTUBRE

Fiestas de Sant Miquel

9.30 horas: Jornada de puertas abiertas en la Piscina Municipal con hinchables acuáticos

Jornada de puertas abiertas en la Piscina Municipal con hinchables acuáticos 18.30 horas: II Festival Balansat Balla. 60 años de Baile Payés en la plaza de Sant Miquel

Festes de Cala de Bou i es Port des Torrent

10 h: Carrera de orientación des Port des Torrent. Salida en c/ Torrent-6, Cala de Bou. Actividad gratuita con inscripción previa. Abierto al público.

Música

Sonorama goes to Ibiza:

Auditorio Caló de s’Oli con entrada libre: Ricardo Moya a las 13 horas, Stone Corners a las 14 horas, Gara Durán a las 15 horas y Denisdenis a las 16 horas

Ricardo Moya a las 13 horas, Stone Corners a las 14 horas, Gara Durán a las 15 horas y Denisdenis a las 16 horas Escenario Venice Bay: Morning Drivers a las 17 horas, Hinds en acústico a las 18 horas, Santero y Los Muchachos a las 19 10 horas, Travis Birds a las 20 30 horas, y Carlos Ares a las 22 horas con Chinches DJ’s entre conciertos. Entradas en sonoramariberaibiza.es.

Bootleggers. Rock. 13 horas en Can Jordi Blues Station.

Fonsi Hernández. Jam session. 16.30 horas en Rosana’s.

Eco y raíz. Folk. 20.30 horas en Es Racó Verd de Sant Josep.

Banda Simfònica Ciutat d’Eivissa. Concierto del ciclo ‘Música als barris’. Dirige Damián Boluda. 20 horas en es Pratet.

‘Jazz a la Plaça’. Jam session del ciclo ‘Música a les places’ de Formentera. 22 horas en Sant Francesc.

Joves al carrer

18.30 a 21.30 horas: parkour, play system, torneos, batallas de baile, cluedo, circo, talleres artísticos, food trucks y mucho más. En la plaza nueva de Santa Gertrudis. Para jóvenes de 11 a 18 años.

Folclore

II Festival Balansat Balla. Festival por los 60 años de ball pagès en la plaza de Sant Miquel. Desde las 18.30 horas.

Concierto del pianista Ahmed Alom, este domingo en el Teatro Pereyra. / DI

DOMINGO 5 DE OCTUBRE

Fiestas de Sant Miquel

10.30 horas: Misa solemne en honor a los Mayores

Misa solemne en honor a los Mayores 12 horas: Baile Payés con la Colla de Balansat

Baile Payés con la Colla de Balansat 14 horas: Comida de hermandad de Mayores

Comida de hermandad de Mayores 16 horas: Fiesta infantil con talleres, actividades y música

Fiesta infantil con talleres, actividades y música 19 horas: Teatro en la plaza de Sant Miquel. Grupo de Teatro Es Cubells presenta Can Consistori

Teatro en la plaza de Sant Miquel. Grupo de Teatro Es Cubells presenta Can Consistori 20.30 horas: Electro Bingo 7ª edición con premios

Festes de Cala de Bou i es Port des Torrent

9 h: Torneo de petanca. Club de Petanca Cala de Bou. Inscripción libre. Abierto al público.

Torneo de petanca. Club de Petanca Cala de Bou. Inscripción libre. Abierto al público. 10 h: Travessia Posidonia Race. Playa de cala d’Hort. Inscripción en sportmaniacs.com. Abierto al público.

Travessia Posidonia Race. Playa de cala d’Hort. Inscripción en sportmaniacs.com. Abierto al público. 11 h: Taller de pintura de camisetas para abuelos y nietos. Parque infantil de Cala de Bou. Actividad gratuita con inscripción previa.

Taller de pintura de camisetas para abuelos y nietos. Parque infantil de Cala de Bou. Actividad gratuita con inscripción previa. 14 h: Gran Jornada Solidària con arròs de matances a beneficio de IbizaIN. Parque infantil de Cala de Bou. Precio: adultos 15 €, niños 10 €, gratis hasta 5 años. Abierto al público.

Gran Jornada Solidària con arròs de matances a beneficio de IbizaIN. Parque infantil de Cala de Bou. Precio: adultos 15 €, niños 10 €, gratis hasta 5 años. Abierto al público. 17 h: Bingo y rifa solidaria. Parque infantil de Cala de Bou. Abierto al público.

Música

‘Gales líriques’. Con Joan Carles Rodríguez, Joan Riera, Celia Toledo, Diego Roman, Isabel Albaladejo, Lucia Herranz e Irantzu Bartolomé.. 19 horas en Can Ventosa.. Entradas a 12 €.

Ahmed Alom. Concierto de piano ‘Minimal and Improvisation’, con obras propias y de Teddy Abrams, Philip Glass y Dan Tepfer. Teatro Pereyra Ibiza. 12 horas. Entrada 22 €.

Sundayrama. Cierre del Sonorama Ibiza, con Dillom y Barry B. Espacio Venice Bay de Cala de Bou desde las 19 horas. Entradas a 30 € en dice.fem.

El Artu. Pop, reggae, música latina... 20.30 horas en El Limonero de Platja d’en Bossa por su fin de semana benéfico a favor de Manos Unidas.

Musical

‘Got Pop. Un musical de otra galaxia’. Espectáculo para todos los públicos dirigido por Francis Zafrilla. Auditorio de Can Ventosa. 11.30 horas. Entrada gratis con reserva previa en la web del Ayuntamiento de Eivissa.

Danza

‘Muchos caballos galopando juntos pueden hacer temblar la tierra’. Compañía Babirusa Danza. Danza contemporánea para público aduto (con taller previo). 19 horas en Cas serres. Entradas: 8 euros anticipadas (conselleivissa.escenaonline,com), 12 en taquilla.

Ocio

Día de la Educación Vial en Eivissa. Circuito infantil, parque de educación vial, talleres. De 10 a 14 horas en el paseo de Vara de Rey de Vila.

’Tiny Ravers Festival’. Festival musical familiar con ambientación, talleres y experiencias científicas. De 11 a 15 horas en BiBo Park Ibiza.

ARTE

Tardor d’Art Formentera 2025

Feria de Arte de Formentera de artistas independientes

Del 2 al 11 de octubre en la Sala de Exposiciones «Ajuntament Vell», Centre Antoni Tur «Gabrielet» y Jardí de Ses Eres.

2 de octubre

20 horas: Inauguración · Centre Antoni Tur Gabrielet. Entrada libre

Inauguración · Centre Antoni Tur Gabrielet. Entrada libre 21 horas: Actuación musical: Virot · Centre Antoni Tur Gabrielet. Entrada libre

4 de octubre

19 horas: Proyecciones · Sala de Cultura (Cine) 'Hektor-NGC', Wolfgang Mally (2016, 8 min) y 'Le Corps Abymé', Boris Lehman (2024, 49 min)

6 de octubre

20 horas: Inauguración · Sala de Exposiciones Ajuntament Vell.

Inauguración · Sala de Exposiciones Ajuntament Vell. 21 horas: Performance inaugural: 'Cuerpo Arquitectónico, testigas del tiempo', Diana Flor & Brisa Marina · Itinerante, Jardí de ses Eres

Performance inaugural: 'Cuerpo Arquitectónico, testigas del tiempo', Diana Flor & Brisa Marina · Itinerante, Jardí de ses Eres 21.15 horas: Vernissage · Sala de Exposiciones Ajuntament Vell.

7 de octubre

11 a 14 horas: Mercado de segunda mano & special guests · Jardí de ses Eres

Mercado de segunda mano & special guests · Jardí de ses Eres 18 a 20 horas: Mesa redonda sobre el estado de la cultura catalana y balear · Jardí de ses Eres

9 de octubre

12 a 14 y 15 a 19 horas: Taller de cocreación artística con Eli Gras · Jardí de ses Eres

Taller de cocreación artística con Eli Gras · Jardí de ses Eres 20 horas: Jam Session con Krishna & Eli Gras & participantes del taller · Jardí de ses Eres

10 de octubre

12 a 14 horas: La gent es mou: Arte y migraciones · Presentación y proyección de proyectos · Jardí de ses Eres

La gent es mou: Arte y migraciones · Presentación y proyección de proyectos · Jardí de ses Eres 16 a 18 horas: Taller de interpretación fotográfica con Consuelo Bautista · Jardí de ses Eres

11 de octubre

10.30 horas: Café y visita guiada en el marco del III Día Europeo de los Museos · Exposición de Miquel Barceló en el MACE de Ibiza · Con Elena Ruiz

Café y visita guiada en el marco del III Día Europeo de los Museos · Exposición de Miquel Barceló en el MACE de Ibiza · Con Elena Ruiz 18 horas: Clausura con artistas participantes y DJ Cherman (Drap-Art sound system) · Jardí de ses Eres

Exposiciones

Centre Antoni Tur Gabrielet · Del 2 al 11 de octubre. Artistas invitados: Pedro Asensio, Marco Cecioni, María Lagrange, Angelica Markston, Juan Moreno. Artistas por convocatoria: Consuelo Bautista, Adriana Cerecero, M. Antònia Ferragut, Aurélia Jaubert, Jacobo Jörgensen, Josejo, Cristian Lanfranchi, David S. León, Brenda Novak, Juan Antonio Pardos Vidal “Chano”, Manuel Persa – Arbio Art, Lisa Rubin, Xavier Thero. Artista In Memoriam: César Ordas.

Del 2 al 11 de octubre. Artistas invitados: Pedro Asensio, Marco Cecioni, María Lagrange, Angelica Markston, Juan Moreno. Artistas por convocatoria: Consuelo Bautista, Adriana Cerecero, M. Antònia Ferragut, Aurélia Jaubert, Jacobo Jörgensen, Josejo, Cristian Lanfranchi, David S. León, Brenda Novak, Juan Antonio Pardos Vidal “Chano”, Manuel Persa – Arbio Art, Lisa Rubin, Xavier Thero. Artista In Memoriam: César Ordas. Sala de Exposiciones Ajuntament Vell · Del 6 al 11 de octubre: Wolfgang Mally, Helena Belzer.

· Del 6 al 11 de octubre: Wolfgang Mally, Helena Belzer. Intervenciones en el espacio público: Rafael Amoròs · Jardí de ses Eres · Del 2 al 11 de octubre. Christian Guggenbuhl · Jardí de ses Eres · Del 6 al 11 de octubre.

Rafael Amoròs · Jardí de ses Eres · Del 2 al 11 de octubre. Christian Guggenbuhl · Jardí de ses Eres · Del 6 al 11 de octubre. OFF Tardor d’Art: Del 7 de octubre al 10 de noviembre · Exposición en la Galería Pin Por Madera Perpetua · Comisariada por Pamela Spitz con Pep Martí, Mariano Mayans, Nadja Ferch y Olivier Tardiveau

EXPOSICIONES

Diana Bustamante. Pinturas. Inauguración viernes 3 de octubre de 19 a 21 horas. Abierta martes y jueves de 17 a 20.30 horas y con cita previa. Hasta el 26 de octubre.

‘Pitiüses, Empúries, Ensérune. El viatge possible’. Exposición sobre el patrimonio arqueológico compartido entre les Illes Balears, Catalunya y Occitània del proyecto InterMedit. Inauguración el jueves 2 de octubre en el Far de la Mola de Formentera. Hasta diciembre.

'Joan Marí Cardona. Cent anys. Cinquanta anys'. Exposición sobre la figura del canónigo e historiador ibicenco. Inauguración el viernes 3 de octubre a las 19 horas en el centro cultural Can Portmany de Sant Rafel. Abierta viernes, sábados y domingos de octubre de 17 a 20 horas. El 31 de octubre se presentará el catálogo.

'3'. Exposición con obras de Pep Monerris 'Bagaix', Lina Andiñach y Julia Fragua. Inauguración el viernes 3 de octubre a las 20 horas en Can Tixedó Art Café de Forada. Hasta el 26 de octubre.

‘Evocació’, de Ferrer Barbany. Exposición fotográfica de la mano de Fundació Baleària. Inauguración el miércoles 8 de octubre (inicialmente estaba programada para el 1 de octubre pero se pospuso). En el Espai Frumentària, Port de la Savina, Formentera. Hasta el 14 de diciembre.

Nuria Jaumà. ‘Bosc’, pinturas. Inauguración jueves 2 de octubre de 18.30 a 20.30 horas en la sala de exposiciones Sant Jaume 72 de Santa Eulària. Hasta el 18 de octubre.

Simona Marziani. ‘Transition times’, pinturas. Hotel Ocean Drive Ibiza. Hasta el 11 de octubre.

‘Ibiza disco poster collection’. Muestra de la colección de carteles de discotecas de Pep Pilot. Ses Casetes Art Café de Santa Eulària. Hasta el 6 de enero.

Beatriz Gallardo. ‘Cartography of the skin’, pinturas. Sala Aubergine de Atzaró. Inauguración viernes 3 de octubre desde las 18.30 horas. Hasta el 31 de octubre.

Poppy Faun. Pinturas. Paradiso Ibiza Art Hotel. Hasta el 18 de octubre.

Belda. Pinturas. Sala Ajuntament Vell de Formentera. De 11 a 14 y de 18 a 20 horas. Domingos y lunes mañanas cerrado. Hasta el 4 de octubre.

‘La veu de la mar’, organizada por MARE. Selección de imágenes ganadoras de la V Edición del Certamen Audiovisual para la Conservación de la Mar Balear (2024). Passatge del Llaüt dels Damians, junto a la iglesia de Sant Francesc. Hasta el 6 de octubre.

Josefina Torres. 'La deconstrucció de l'ànima', pinturas. De lunes a viernes de 10 a 13 y de 17 a 20.30 horas, y sábados por la mañana en Sa Nostra Sala de Vila. Hasta el 3 de octubre.

Aguascopio. Muestra del colectivo artístico de Ibiza.De martes a viernes de 18 a 21 horas y sábados de 10 a 14 y de 18 a 21 horas en Sa Punta des Molí de Sant Antoni. Hasta el 4 de octubre.

'El final del camino'. Exposición del artista visual Pedro María Asensio. Espacio Broner de la demarcación de Ibiza y Formentera del Col.legi d'Arquitectes de les Illes Balears (Coaib). Hasta el 16 de enero de 2026.

Escola d'Art. Caló de s'Oli acoge la muestra que recoge trabajos de los alumnos del centro. Inauguración el viernes 19 de septiembre a las 19.30 horas. Hasta el 5 de octubre.

María García de Leonardo. ‘Resurgir. Introspectiva marina. Pintura matérica’. Pinturas Hotel Las Mimosas. Del 12 de septiembre al 5 de octubre.

'Euphoria'. Exposición de la artista multidisciplinar británica Poppy Faun. Inauguración el viernes 4 de septiembre de 18 a 22 horas en el Paradiso Ibiza Art Hotel, en es Caló, en Sant Josep. Entrada gratuita. Hasta el 18 de octubre.

Carlos Bosch. 'Red notebook'. Exposición de fotografías. En Ebusus. Hasta el 5 de octubre de lunes a sábado en horario de 10 a 23 horas.

Mina. 'Respekt'. Exposición de pintura en Can Jordi Blues Station. Hasta el 12 de octubre.

‘Es Amunts. La Ibiza salvaje’. Fotografías de Joan Costa, Núria Costa, Xavier Mas, Joan Pereyra, Vicent Planells y Simón Vila. Paneles en el Port de Sant Miquel. Hasta el 30 de octubre.

‘Monica Craig: Unos días de 1953 en Ibiza y Formentera’. Fotografías del año 1953 de la británica Monica Craig cedidas al MACE. Hasta el 9 de noviembre en el Museu Puget de Dalt Vila.

‘100 años Eduard Micus’. Exposición por el centenario del artista. Abierto domingos de 11 a 14 horas o por cita telefónica en el 971191923. Espacio Micus de Jesús. Hasta diciembre.

Miquel Barceló. ‘El present permanent’. Obra reciente del artista mallorquín. Museo de Arte Contemporáneo de Eivissa (MACE). Hasta el 16 de noviembre.

Pedro Pedro. ‘Picnic’, pinturas. Exposición del verano en La Nave de ses Salines. Hasta el 31 de octubre.

'Sanç I, Rei de la Corona de Mallorca. El monarca oblidat'. Exposición por el 700 aniversario del final del reinado. Museo Monográfico des Puig des Molins. Hasta el 2 de noviembre.

MERCADILLOS

Sant Joan: Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Sábados de 10 a 20 horas. Night Market: domingos, lunes y martes de 19 a 23.30 horas.

Mercat de sa Cooperativa: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

Cala Llenya. Artesanía, ropa, complementos... Música en vivo. Domingos de 10 a 14 horas. Restaurante Cala Llenya.

Puerto de Ibiza. Mercadillo Hippy y de artesanía. Todos los días de 18 a 1.30 horas. Hasta octubre.

Sant Rafel. Mostra artesanal. Artesanía, cerámica y productos kilómetro cero. Jueves de 19.30 a 22.30 horas, hasta el 11 de septiembre.

Sant Josep. Mercado Ecológico, Local y de Artesanía. Música en vivo y talleres infantiles. Todos los sábados de 9.30 a 13.30 horas en el centro de Sant Josep. Hasta octubre.

Platja d‘en Bossa. Hippy Market con artesanía, moda y complementos. Calles Ruda y Bruc. Cada día de 18 a 0 horas. De mayo a octubre.

Santa Eulària. Mercadillo de artesanía del paseo de s'Alamera. Todos los días excepto miércoles y domingos de 9 a 14 y de 18 a 21 horas. Hasta el 31 de octubre.

Santa Eulària. Mercat ecològic. Todos los jueves del verano de 19 a 22 horas en Can Planetes.

Santa Gertrudis. Mercadillo de artesanía y producto local. Viernes de 18 a 24 horas junto a la plaza de la iglesia. Hasta septiembre.

Cala Llonga. Mercadillo de artesanía. Jueves de 18 a 24 horas en el paseo. Hasta octubre.

Benirràs. Mercadillo Hippy. Martes, jueves y domingos de 12 a 24 horas, junto a la playa. Hasta final de septiembre.

Formentera:

Mercado de segunda mano de Sant Francesc: Martes y sábados de 11 a 14 horas en el Jardí de ses Eres. Todo el año.

Mercado de Sant Francesc: De lunes a domingo de 10 a 14 horas. En julio y agosto lunes y martes también de 20 a 0 horas. Del 1 de mayo al 31 de octubre.

Mercado artesano de Sant Ferran: Jueves, viernes y sábados de 20 a 0 horas. Del 30 de mayo al 28 de septiembre.

Mercado artesano de la Mola: Mercadillo hippie. Miércoles y domingos de 16.30 a 22 horas. Del 1 de mayo al 9 de octubre.

Mercadillo de es Pujols: Artesanía y complementos. De lunes a viernes de 19 a 0 horas. Del 1 de mayo al 30 de septiembre.