Las inundaciones de Ibiza en el sur de Platja d'en Bossa: «Los turistas querían alquilar coches el día de la tormenta»

La carretera de Platja d'en Bossa ha vuelto prácticamente a la normalidad después de las intensas lluvias del martes a excepción de varios charcos de mayor o menor importancia en la parte más cercana al aeropuerto y del barro acumulado junto a algunos tramos de aceras de esa zona. Se respira una tranquilidad que contrasta con el nerviosismo y resignación de los propietarios y trabajadores de los negocios anegados del puerto. Los únicos que hacen pensar a simple vista que la isla se repone de unas inundaciones históricas son los vehículos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y los de Emergencias que vienen o van a ayudar en la rehabilitación de la autopista que une Ibiza con el aeródromo.

La empleada del Maxi Rent a Car de la vía protagonista del reportaje, Ana María Mecina, recuerda que el día de la tormenta tuvo que mover dos vehículos a las aceras porque «en poco tiempo cayó mucha agua» que se «acumuló delante» del establecimiento: «Estaba subiendo el agua, llegaba casi dentro, y fue un poco caótico». Añade que siguió las noticias y que se quedó en la oficina a pesar de que tenía turno partido debido al aviso oficial que el Govern balear envió a los teléfonos móviles durante la mañana de las precipitaciones.

Dos agentes de la UME hablan mientras una manguera descarga agua en el mar / J.A. Riera

A pesar de la situación de alerta, Mecina afirma: «Los turistas querían alquilar coches el día de la tormenta». Según asegura, ella se negaba a hacer los trámites necesarios, pero los visitantes «insistían» en llevarse vehículos. Finalmente, los clientes «vieron cómo estaba todo y parece que se convencieron» de que era mejor no conducir ese día, indica. Por suerte, los daños que sufrió la flota de la empresa fueron mínimos, ya que tan solo un coche «reventó una rueda en una alcantarilla y tuvo que quedarse parado» en el barrio de Can Cantó.

Por lo que señala la empleada, la actividad del comercio siguió su curso normal durante la jornada de después de las lluvias: «Hay gente y todavía se alquilan vehículos». Matiza que el número de operaciones no fue como el de «plena temporada», pero que «se trabajó bien». Además, ella toma la precaución de informar a los clientes de «por dónde se puede circular».

«El fin de semana sabremos si se ha acabado la temporada»

Stephan Ghazaryan, uno de los encargados del supermercado Comes y bebes de la carretera de Platja d'en Bossa observa que la noche después de la tormenta el establecimiento funcionó «como un día de agosto por la discoteca» Hï Ibiza. «Llevábamos varias semanas que no se hacía esa cantidad de trabajo por la noche», agrega.

Por eso se niega a afirmar que la temporada se haya acabado a causa de las lluvias: «No se puede decir nada porque todavía quedan fiestas». «Lo sabremos con más seguridad el fin de semana, que es cuando suele haber más gente», recalca.

Lo único que lamenta de la situación actual es el «olor insoportable que está saliendo». Sin embargo, se muestra comprensivo y entiende que «es lo normal después de un día de tanta lluvia». Ghazaryan también compara la situación de Ibiza con la de las inundaciones de Valencia de 2024: «¿Qué es lo que habrán sufrido los de Valencia el año pasado? Eso y mucho peor». A pesar de que evita lamentarse, el encargado comenta que fue «chocante» ver unas lluvias tan intensas.

Dos camiones cisterna recogen agua de la autopista entre Ibiza y el aeropuerto / J.A. Riera

Sobre la tormenta del martes, recuerda que él y sus compañeros estuvieron «bastante preocupados» porque no sabían qué alcance iba a tener la tormenta, aunque el establecimiento no tuvo «ningún problema ni con la luz ni con nada». La única excepción, apunta, fue «alguna gotera» en la trastienda.

Ghazaryan explica que ese día trabajaron con las puertas del negocio cerradas «porque entraba agua y los expositores se mojaban». Aunque los clientes podían entrar «ya fuese para cobijarse de la lluvia o porque necesitaban comprar», apunta.

Además, señala que las mayores complicaciones llegaron a la hora del cambio de turno ya que los trabajadores no pudieron moverse del local «porque las carreteras estaban cortadas e inundadas». Afortunadamente para ellos, señala que su jefe los «rescató en su Jeep» y se aseguró de traer a los empleados de relevo y llevar hasta su casa a los del turno anterior.

«Incluso lloviendo torrencialmente había clientes comprando»

Una de las encargadas del establecimiento de La Sirena de la carretera de Platja d'en Bossa. Brígida Canales, explica que el agua entró en la tienda «por diferentes sitios» como «el almacén o la terraza». Por eso las empleadas «cerraron la persiana» y «dentro de lo que cabe» no hubo desperfectos, explica aliviada.

A pesar de todo, recuerda que el comercio estuvo abierto desde las 10 horas de la mañana hasta las 19.30 horas de la tarde: «Incluso lloviendo torrencialmente, con las calles inundadas, había clientes comprando». Como es lógico, ese día fue más tranquilo en lo que se refiere a las ventas: «No se hicieron las mismas que en un día habitual, pero se pudo trabajar».

Añade que en las sucursales del centro de Ibiza todo fue «más caótico» y detalla que, aunque se anegaron partes de los establecimientos de la calle Abad y Lasierra y la avenida Ignasi Wallis, «no hubo gran cosa de daños». Canales indica que la administración está «valorando qué materiales se pueden recuperar» del almacén central de Ca na Palava. También comenta que la tienda en la que trabaja no tuvo que cerrar sus puertas al día siguiente de las lluvias, como sí ocurrió en los establecimientos mencionados y en el de la calle Murtra.

Bauzà, Gárriz, Estarellas y Roig conversan al lado de una de los vehículos de la UME / J.A. Riera

Su compañera, Lissette Villafuerte, apunta que la jornada después de la tormenta la tienda «funcionó bastante bien». Aunque nota «un ligero descenso» posterior en la afluencia de clientes que no sabe a qué se debe: «puede que haya afectado el mal tiempo o que hay muchos sitios cerrados y los turistas prefieren ir por el centro». Canales añade que, normalmente, después de días de lluvia, «la gente aprovecha y va a la playa» ya que «durante los días de tormenta todo el mundo viene a comprar porque no tiene nada mejor que hacer».

La encargada explica que hay muchos hoteles que «han echado el cierre», por lo que teme que las ventas del establecimiento se resientan: «Vamos a ir viendo». También comenta que es natural que las cifras de negocio se reduzcan debido al final de la temporada turística: «Ya estamos en octubre y se va reduciendo la clientela».