Juan Francisco Medina mientras achica agua en Platja d'en Bossa: "Sacaremos unos 100 mil litros"

Desde las ocho de la mañana de este miércoles un camión de limpieza achica agua de uno de los bajos que hay en unos alojamientos de la carretera de Platja d'en Bossa. Una de sus mangueras no deja de tirar agua con fuerza a la calle. Viene de los bajos del local, que han quedado completamente inundados debido a la lluvia que dejó el martes la tormenta 'Ex Gabrielle'.

Sus propietarios prefieren no hablar de los destrozos... Del espacio que cubre el agua bajo el suelo que pisan. Parecen desbordados por las horas que llevan limpiando el interior del establecimiento. Fuera, el medio metro de agua embarrada que hay en la zona más baja de la calle, sobre la que flotan existencias de alguna cocina (cajas de plástico, paquetes de patatas fritas y zumos), da una idea del alcance de la inundación.

Dos piscinas en los bajos

"Sacaremos unos 100 mil litros", calcula Juan Francisco Medina, conductor del camión que no deja de sacar agua. La aproximación que hace corresponde a un poco más de dos piscinas estándar llenas. Señala que estas labores empezaron el martes, sobre las seis de la tarde, y acabaron a las 22 horas del mismo día. Esta mañana se han retomando y no tienen previsto terminar hasta dejar el lugar seco.

Como las mangueras de este camión, hay al menos otras tres que achican agua desde los bajos y aparcamientos de locales de la zona. Un operario del servicio de limpieza del Ayuntamiento de Sant Josep barre hacia la alcantarilla el agua marrón que se acumula en la acera. Por ella pasean varios turistas, como dos jóvenes alemanas, que prefieren no dar sus nombres pero cuentan que justo aterrizaron en la isla el martes a mediodía, cuando sonaba la alarma de Protección Civil en los móviles y se elevaba a roja la alerta de la Aemet.

Una de las partes de Platja d'en Bossa en las que el agua arrastró toda la arena. / ETK

"Estuvimos cuatro horas esperando para poder salir del aeropuerto porque nos cancelaron el transfer", cuenta una de ellas. Ambas consiguieron llegar, al final, en taxi hasta el inicio de la carretera de Platja d'en Bossa, desde donde tuvieron que continuar a pie por la inundación que había en la calle: "Arrastramos nuestras maletas hasta el hotel con el agua por las rodillas", señalan, agotadas.

"No hay piscina"

Adam Garrat y Nadine Bruntlett se quedaron "atrapados" en plena tormenta en una de las cafeterías que hay al principio de esta misma carretera. La pareja es inglesa, por lo que asegura que están "acostumbrados a la lluvia", aunque advierten que no esperaban encontrarse en Ibiza con lo que cayó el martes. De hecho, muestran el aspecto que presenta este miércoles por la mañana el hotel en el que se alojan, cerca de la rotonda que une la carretera de Platja d'en Bossa con la calle de la Gamba Roja: "En la terraza es imposible diferenciar dónde está la piscina", señalan, porque todo está lleno de agua embarrada. "Al salir de nuestra habitación, el agua nos llega por encima de las rodillas", añaden, mientras por su lado pasan turistas descalzos, con las chanclas en la mano, porque el agua también cubre la acera.

Rotura de un muro del paseo en la playa de Platja d'en Bossa. / M. C. Molina

Esta imagen es diferente a la que hay por la mañana en la calle de la Murtra, donde la mayoría de turistas se dirigen a la playa. "¡Acabamos de llegar!", exclaman dos mujeres, completamente ajenas a lo que ocurrió el martes. En la arena, todas las partes cercanas a la desembocadura de la calle están destrozadas. La parte de la playa en la que está la alcantarilla de la calle Fray Luís de León, que suele desbordarse cuando llueve con intensidad, prácticamente no existe, y tampoco queda arena en la zona que hay frente a la calle Algarb. En ella se ha abierto un gran socavón, que parece partir la playa en dos, justo donde la torre de los socorristas iza la bandera roja.

Allí, incluso, "se ha levantado el paseo, en el que se tendrán que valorar los daños para reponerlo", explica el concejal de Playas del Ayuntamiento de Ibiza, Rubén Sousa. "Hemos perdido mucha arena en Platja d'en Bossa, lo que más que coste, supone la pérdida de valor", lamenta el concejal.