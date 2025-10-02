Ibiza recupera todos los servicios esenciales 48 horas después de las inundaciones

Cuarenta y ocho horas después de las graves inundaciones registradas en Ibiza, la isla ha recuperado el funcionamiento de todos los servicios esenciales e infraestructuras críticas, según se ha confirmado en la reunión técnica celebrada este jueves en el puesto avanzado de mando en Sa Coma, presidida por la vicepresidenta y consellera de Presidencia, Antònia Maria Estarellas.

El suministro de combustible quedó totalmente garantizado tras la reapertura de la central de hidrocarburos de Exolum, lo que asegura el abastecimiento en aeropuerto, puerto y gasolineras. También se ha reanudado el funcionamiento del servicio de depuración de aguas y está completamente restablecido el suministro eléctrico en toda la isla.

Últimos trabajos en carreteras y zonas urbanas

En materia de infraestructuras viarias, ya se ha reabierto la avenida de Santa Eulària, aunque sigue pendiente el tramo de la rotonda del Hipódromo en Sant Jordi, vital para la conexión con el aeropuerto. Para desbloquearlo, la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha desplegado tres camiones con bombas de extracción de gran capacidad, llegados de Madrid y Zaragoza, que trabajan a pleno rendimiento para acelerar la reapertura.

De forma simultánea, los equipos de emergencia intervienen en una treintena de puntos en los que se acumula agua, especialmente en bloques de viviendas. “Para hacer lo que estamos haciendo en dos o tres días, habríamos necesitado entre mes y mes y medio con solo recursos locales”, explicó el director general de Emergencias, Pablo Gárriz, subrayando la labor de las casi 500 personas movilizadas en el operativo.

La situación de la isla avanza hacia la plena normalidad, aunque las labores de extracción de agua y apoyo en zonas afectadas continuarán en los próximos días.