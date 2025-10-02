Relato de una odisea en Ibiza: dos horas para ir y volver de es Pratet al aeropuerto

Este miércoles he tardado dos horas en recorrer 16 kilómetros en carretera por la isla de Ibiza. No es una protesta, ni siquiera una queja. Es una simple constatación. Durante mi trayecto de ida y vuelta al aeropuerto me he movido a una velocidad media de ocho kilómetros por hora. Un poco más que caminar y un poco menos que correr. Como trotar, aproximadamente.

A nadie puedo culpar de esos 120 minutos exactos que me han recordado a mis crudas tarde surcando la M-30 madrileña, esos días épicos en los que el destino juntaba lluvia y accidentes en una maligna marmita y nos lo echaba todo a la cara a miles de penosos conductores. Te vas de Madrid, pero Madrid nunca se va de ti.

Mis suegros tenían que coger un vuelo a Málaga a las dos de la tarde, así que consesuamos quedar dos horas antes, dando por hecho que sería tiempo suficiente. Ni ese margen evitó que el pánico amenazara con cundir. A las doce en punto salimos en pleno corazón de es Pratet, donde las aceras estaban plagadas de muebles y las manos empuñaban escobas y fregonas bajo una fuerte sensación de resaca.

Salimos por Ignasi Wallis, pasamos sa Joveria y dejamos el hospital a la derecha antes de meternos de lleno en el fango, figurado y real. En el (supuesto) carril de aceleración de acceso al segundo cinturón de ronda apenas avanzamos unas decenas de metros en media hora. Arriba esperaba un embudo donde tres carriles se estrechaban en uno. Puse el navegador GPS que, de haber tenido brazos, se habría encogido de hombros. A mí qué me cuentas, chaval.

Rumbo a lo desconocido

Superado este primer bache llegamos a la altura del desvío hacia el cementerio nuevo de Vila. Podíamos volver a meternos cuesta abajo en la boca del lobo, a esa carretera del aeropuerto que prometía nuevos dolores de cabeza, o probar la alternativa que proponía el GPS yendo por el carrer de Cas Mut. Elige tu propia aventura. Puse rumbo a lo desconocido.

Los caminos se iban angostando al mismo tiempo que crecían en frecuencia las miradas de mi suegra al reloj. Detrás, mi suegro se esforzaba en entretener a la niña, que estaría pensando que, para un día que se libraba de guardería -inundada, claro-, la sometíamos a una tortura todavía mayor. Menudo padre y menudos abuelos. Tanto le debió de hastiar el asunto que decidió dormirse para alivio de todos, porque un berrinche era lo último que necesitábamos.

Tras cruzar un camino estrecho en el que tuvimos que orillarnos para que pasaran un par de coches que venían de enfente, aparecimos en el Mercadona de Sant Jordi y cogimos la carretera de Sant Josep hacia la derecha. Yo iba fiándolo todo a San Google, ya que todavía me falta mucha experiencia circulando por la isla, mientras mi suegros celebraban que en realidad el vuelo salía una hora más tarde de lo que creían. Dios moja, pero no ahoga.

Después de coger otro desvío vi en el cielo un avión que despegaba justo enfrente de nosotros. El presagio era inmejorable. Mi suegra confirmó la buena nueva: "'¡Citubo! ¡Estamos en Citubo!". Nadie sintió jamás tanta alegría al topar con las ruinas de un negocio calcinado. La llegada al aeropuerto fue tranquila, lo peor había quedado atrás. Tras despedir a mis suegros en susurros para no despertar a la pequeña, emprendí la vuelta a casa. Era la una. Me quedaba otra hora por delante.

La carta del bebé dormido

Para no hacer este relato tan tedioso como el atasco donde se engrendró, resumiré la segunda parte, que duró lo mismo que la primera. Para empezar me pasé de listo, ya que volvi a zambullirme, casi literalmente, en la carretera del aeropuerto, cuando el GPS me imploraba que volviera a coger la carretera de Sant Josep. Esta vez, de haber tenido brazos me habría soltado un par de capones. Y bien merecidos, además. Pero todos nos sentimos a veces más listos que la tecnología, ¿verdad que sí?

No tengo claro por dónde retorné. Solo sé que en algún momento volví a desembocar en la temida carretera del aeropuerto, que estaba más despejada sentido Ibiza, y que el destino me aguardaba una última jugarreta cuando intenté llegar a la avenida de Santa Eulària. Cortada. Tuve que darme la vuelta y penetrar en la ciudad por el mismo sitio por el que la había abandonado, la avenida Ignasi Wallis.

Cuando ya solo me faltaba un giro para llegar al garaje, después de dos horas agónicas al volante, descubrí alarmado que también estaba cortada esa calle. Me asomé a la ventanilla y jugué la carta del bebé dormido. A la policía se le debió esponjar el corazón con la imagen de mi pequeña casi desnucada en su sillita y me dejó pasar en dirección contraria. Se despertó justo cuando apagué el motor del coche. Misión cumplida. "¿Ñam, ñam?", preguntó mi acompañante con su vocecilla más implorante. Y el súper cerrado por inundación. A por otra misión en el planeta es Pratet.