Ibiza convertida en Venecia: una turista comparte en redes un vídeo flotando en una cama balinesa

La catastrófica tormenta que asoló este martes a Ibiza pilló por sorpresa a muchos turistas que disfrutaban de sus vacaciones en la isla. Las fuertes lluvias inundaron también sus alojamientos, pero lejos de preocuparse, algunos de ellos, han decidido seguir disfrutando de los días libres.

Una turista ha subido en redes sociales un vídeo en el que se le ve flotando en una cama balinesa en el hotel Fergus de Platja d'en Bossa, mientras sonríe. El vídeo se ha compartido a través de la cuenta 'MrParty' de Instagram con un copy que dice "Ibiza convertida en Venecia".

Los comentarios no han tardado en llegar. "Una inundación tan grande y tú sonriendo" o "No hay nada mejor que unas vacaciones haciendo jetski", escriben algunos. Otros se sorprenden sobre el estado en el que ha quedado la isla, donde han estado hace tan solo unos días. También hay quien propone hacer un crowfunding para ayudar a que Ibiza se recupere: "Para muchos de nosotros Ibiza no es solo un lugar de vacaciones, es comunidad, música, libertad, conexión. Ibiza nos ha dado mucho a lo largo de los años. ¿Tal vez ahora es el momento de dar algo a cambio?".