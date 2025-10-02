La dana de Ibiza precipita el final de temporada en algunos negocios

Los destrozos por las fuertes lluvias en Ibiza han provocado un adelanto del fin de la temporada en al menos dos establecimientos. Uno de ellos es el Ibiza Gran Hotel. También cierra su restaurante La Gaia, que cuenta con una estrella Michelin y dos soles Repsol y, hasta nuevo aviso, el Casino de Ibiza, también en el mismo recinto. "El Ibiza Gran Hotel ha sufrido un considerable daño en sus sistemas eléctricos e instalaciones esenciales. Tras una evaluación exhaustiva, hemos tomado la difícil decisión de cerrar el hotel anticipadamente, con efecto inmediato", informó la empresa en redes.

Además, el martes se desalojó el hotel Vibra Tropical Garden, de la calle Ramon Muntaner, por el derrumbe de parte de la ladera de la montaña que hay detrás del edifcio, y ya no volverá a abrir hasta la próxima temporada. Tenía previsto cerrar la semana que viene. Los bomberos rescataron a varias personas que quedaron atrapadas. Un total de 220 huéspedes de este hotel fueron realojados durante las dos horas siguientes al incidente en diferentes establecimientos de la cadena Vibra, que facilitó el transporte para estos cambios de ubicación. Este miércoles varios técnicos visitaron la zona para evaluar daños y los clientes fueron entrando por turnos, escoltados por bomberos para recoger las pertenencias que hubiesen quedado dentro.

La montaña tras el hotel afectado. / Toni Escobar

Además, hay hoteles de Platja d'en Bossa que este miércoles estaban estudiando si cerrar ya.

Un hotel de Vibra desalojado

Antonio Doménech, CEO de Vibra, señala que, aparte del Tropical, no han tenido que cerrar ningún otro hotel de la compañía, aunque todos, en una medida u otra, se han visto afectados. "La montaña es propiedad de un tercero y estaba asegurada, reforzada y con todas las licitaciones y legalidades posibles. Pero no soportó la fuerza de la lluvia del martes". Afortunadamente, no hubo que lamentar ningún herido grave.

"Hay que trabajar en la estructura y la seguridad de la montaña y del hotel. Las administraciones y la propiedad de la montaña, con la que estamos en contacto, están trabajando en ello", añade Doménech, que agradece "la rápida actuación de Protección Civil, Ayuntamiento, Govern, Consell y el personal" de Vibra.

Maria Costa, presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera, preguntada por los hoteles que están pensando en cerrar antes de tiempo, señala: "Esto es mejor que lo evalúe cada empresa en particular, en función de los daños sufridos. Algunos lo podrán solventar enseguida" y otros tardarán algo más en volver a la normalidad.

El director de Relaciones Institucionales de Palladium Hotel Group, José Luis Benítez, señalaba esta mañana de miércoles que están estudiando qué hacer: "No lo tenemos claro, porque los hoteles de Platja d’en Bossa están recibiendo toda el agua de Sant Jordi y alrededores. Ahora mismo estamos evaluando la situación, con la ayuda de la UME (Unidad Militar de Emergencias) y el Ayuntamiento de Sant Josep. Pero el final de Platja d'en Bossa está muy afectado".

Imagen difundida por la cuenta de Instagram 'Exponiendo Ibiza' del desperfecto que sufrió Pacha Hotel a las puertas de su restaurante. / Exponiendo Ibiza (Instagram)

En Pacha Hotel, se rompió una bajante en la que entraron piedras. De hecho, con la fuerza de la lluvia, se rompió la tubería y cayó mucha agua de golpe. Como consecuencia, una parte del techo de la planta baja (a las puertas del restaurante), de yeso, se cayó. Este incidente se pudo reparar el mismo día y el hotel funciona con normalidad.

Realojados

La ibicenca Alicia Reina, presidenta en Baleares de la Asociación Española de Directores de Hotel (AEDH), explica que hay establecimientos que sufrieron inundaciones y se quedaron sin luz. Los clientes de algunos hoteles se trasladaron a otros menos afectados. Es el caso del hotel Migjorn Ibiza Suites & Spa, en Platja d'en Bossa, del que Reina es propietaria y directora: "Hemos recibido a clientes que iban al Gran Hotel y también de otros hoteles de Platja d'en Bossa que estaban en una situación grave".

La presidenta balear de AEDH destaca que "todo el mundo ha estado intentando hacerlo lo mejor posible, minimizar daños y ayudar a los clientes que no podían llegar al aeropuerto, alojándoles o, si era posible, tratando de llevarles a la terminal con nuestros medios": "Luego no había taxis, no había nada... La isla estuvo colapsada". Además, apunta a que se pedía evitar desplazamientos y las carreteras estaban intransitables, pero el aeropuerto continuaba funcionando. Así, hay turistas que tuvieron que prolongar su estancia y otros que directamente no llegaron a aterrizar. "Debemos tener planes de contingencia para estas cosas, tanto los privados como el sector público. A veces te ves sobrepasado por este tipo de hechos, pero tenemos que aprender de todo", valora Reina.

En el caso de su hotel, finalizarán la temporada el día que tenían previsto: el 14 de octubre. De todas formas, este miércoles por la mañana estaban elaborando una "relación de desperfectos", como la inundación de bajos o la avería de un ascensor, de maquinaria de lavandería o de algún que otro aparato electrónico. También se han visto afectadas algunas habitaciones, donde el personal ha estado trabajando a fondo para quitar agua, o la zona del restaurante. "Gracias al trabajo de todo el personal, que se volcó con esto, no tenemos tantos daños", añade.

Alejandro Sancho, presidente del Fomento del Turismo de Ibiza, apunta que la mayor afectación se ha producido en infraestructuras más urbanas: "Y eso significa que cada vez construimos peor". "Además, la carretera del aeropuerto es una arteria principal, y más en temporada turística. He pasado hoy por allí y no será fácil eliminar toda el agua y demás que ha quedado allí. Todavía queda más de un mes de temporada y debería estar solucionado en pocos días (...) Es verdad que es muy difícil asumir tanta agua en pocas horas. Habrá que aprender de esta situación, porque puede volver a pasar".