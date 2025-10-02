Hippy House cierra el verano con una fiesta electrónica en Ibiza

Ibiza celebra su pasado hippy en el evento ‘One last summer dance’, que tendrá lugar este sábado, 4 de octubre, a partir de las 17 horas en el parque Reina Sofía. “Esta celebración es para la gente de la isla”, explica Sergio Marí, promotor de Hippy House, quien cuenta que querían ofrecer a los locales una alternativa de ocio diferente al actual.

Los conciertos serán parte importante de la jornada, con dj's que actuarán a lo largo de la tarde y artistas reconocidos internacionalmente como Menesix o Mambo Brothers. Sin embargo, también será un espacio para oir a músicos locales. "Queremos dar voz y espacio a jóvenes artistas de la isla que normalmente tienen menos oportunidades para darse a conocer", explica Marí.

Otras actividades

La celebración no será únicamente musical, sino que contará con diversas actividades. Así, los asistentes podrán pintar lienzos guiados por artistas locales, que les indicarán los pasos a seguir. También podrán pintar postales y realizar juegos didácticos y de retos, además de disfrutar de un espacio gastronómico en los diferentes foodtrucks disponibles.

"Habrá actividades incluso relacionadas con el mundo de la moda. Vendrán marcas locales, con productos de kilómetro cero, ya que los fabrican aquí, para presentar nuevos diseños", comenta Marí.

De acuerdo con el promotor, 'One last summer dance' pretende ser una celebración para la gente de Ibiza, "para que todas las generaciones de ibicencos tengan un punto de encuentro y puedan disfrutar de lugares en los que no es tan frecuente reunirse", afirma. Marí destaca también la importancia de que sea un evento al aire libre, alejado de lo que suele ser el ocio veraniego de discotecas y clubes más cerrados y oscuros. "Queremos ser una alternativa de ocio en Ibiza", añade.

Hippy House celebra cada evento en ubicaciones diferentes. En esta ocasión, las murallas de Dalt Vila de fondo serán el escenario que ambientarán la cita. "Va a ser un evento precioso, en un espacio inmejorable con las murallas, patrimonio de la humanidad, de fondo".