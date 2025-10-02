El HIC Summit de Ibiza centra el foco este año en la innovación turística

La séptima edición de HIC Summit, el mayor encuentro anual sobre innovación, turismo y cultura regenerativa, reunirá del 15 al 17 de octubre en Ibiza a expertos internacionales para repensar el modelo turístico y su impacto ambiental, social y económico. El foro, nacido en 2019, se consolida como plataforma de co-creación de soluciones, intercambio de conocimiento y alianzas entre instituciones, empresas, investigadores, inversores y emprendedores.

El programa abordará desafíos actuales —desde la transición hacia economías más responsables hasta la conservación marina y la Economía Azul— y destacará iniciativas que integran regeneración ambiental, innovación social, slow food y producto de proximidad. Según el PNUMA, el turismo representa alrededor del 8% de las emisiones globales de GEI, un contexto que el Summit afronta como oportunidad para acelerar soluciones sostenibles y escalables.

Entre los ponentes confirmados figuran Gustavo Alvarado (ex ministro de Turismo de Costa Rica), Clara Arpa (presidenta del Pacto Mundial de la ONU en España), Natalia Olson-Urtecho (ex consejera de Innovación de la Casa Blanca y actual Embajadora Global para España y Portugal del Silicon Valley Forum) y Luigi Cabrini (presidente del Global Sustainable Tourism Council, GSTC), así como representantes de Italia, Estados Unidos, Seychelles, Costa Rica, Portugal y España. También participarán chefs con Estrella y Estrella Verde Michelin, investigadores y especialistas en conservación marina.

Tres jornadas, tres ejes

Miércoles 15 (EHIB Ibiza, desde las 18 horas): Gastronomía y turismo como motores de identidad, sostenibilidad y competitividad. El Hub Slow Food & Culinary Experience resaltará el papel estratégico de productores y cadenas de valor locales.

Jueves 16 (TheHub Ibiza, desde las 17.30 horas): Ciencia, inversión y emprendimiento en mares y océanos. Paneles sobre Innovación e Inversión en Mares y Océanos y Blue Life Regeneration, con casos de éxito internacionales y modelos de inversión de impacto.

Viernes 17 (Colegio Mestral, desde las 10 horas): 7.º Foro HIC, espacio de diálogo sobre educación y talento, diseño inspirado en la naturaleza, crecimiento de la economía verde e infraestructuras sostenibles. Se presentarán experiencias de países líderes como Costa Rica y Seychelles.

La cita incluirá una nueva edición de los Premios HIC Talentum, que distinguen a personas y entidades con impacto positivo en la sociedad y el planeta.

HIC Summit Ibiza 2025 cuenta con el respaldo del GSTC, Consell Insular d’Eivissa, Ajuntament d’Eivissa, Ajuntament de Santa Eulària des Riu, Fomento de Turismo, PIMEEF, TheHub, Ibiza Botánico Biotecnológico, EHIB, y la Red Española del Pacto Mundial de la ONU, entre otros aliados.

El acceso a las tres jornadas es gratuito con aforo limitado; las reservas pueden solicitarse en spain@hic.travel. Más información: www.hic.travel.