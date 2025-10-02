Objetivo, que las ayudas a los afectados lleguen cuanto antes: el Govern agilizará los trámites para declarar Ibiza zona catastrófica
Las ayudas estatales llegarán tan pronto como se cierre la relación de daños remitida por el Ayuntamiento y el Consell Insular
El delegado del Gobierno en Illes Balears, Alfonso Rodríguez Badal, trasladó ayer al Ayuntamiento de Ibiza y al Consell Insular su compromiso de tramitar “a la mayor brevedad posible” el informe necesario para que la isla sea reconocida como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, lo que permitirá acceder a las ayudas económicas estatales para reparar las infraestructuras dañadas.
Rodríguez explicó que el procedimiento se activará tan pronto como las instituciones locales y el Consell remitan la relación de daños ocasionados por el temporal. Con esa información, la Delegación del Gobierno elevará el informe a los ministerios competentes, paso indispensable para la declaración oficial.
Visita a la isla
Durante su visita a Ibiza este miércoles, el delegado participó en la reunión del Cecopi y en encuentros con responsables de las instituciones locales, además de recorrer algunas de las zonas afectadas. En este marco, lanzó un mensaje de solidaridad a los afectados: “Deseamos que puedan recuperar la normalidad cuanto antes, con el apoyo institucional necesario en estas circunstancias. El Gobierno de España ha estado y estará siempre en la reconstrucción de los territorios afectados por fenómenos adversos”.
Rodríguez Badal también puso en valor el papel de los efectivos desplegados en la emergencia, destacando la actuación coordinada de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, del Ejército y de la Unidad Militar de Emergencias (UME), cuya intervención calificó de “clave” para garantizar la seguridad de la población y evitar pérdidas humanas.
