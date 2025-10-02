Éxito de la octava edición de los OD Art Awards en Ocean Drive Talamanca

El miércoles 1 de octubre se celebró la octava edición de los OD Art Awards, un evento que ya se ha consolidado como una de las citas imprescindibles en el calendario cultural de la isla. Más de 400 personas, entre artistas, residentes y personalidades, se reunieron en el Hotel Ocean Drive Talamanca para vivir una noche dedicada al arte, la creatividad y el encuentro.

La gala fue presentada por la actriz y modelo África Serenella, que aportó frescura y cercanía a un certamen nacido de la mano de Ibizart Guide y OD Group, con la misión de impulsar y celebrar el arte en Ibiza, haciéndolo accesible tanto para la comunidad local como para quienes visitan la isla.

El compromiso cultural de Ocean Drive

“Los hoteles Ocean Drive no son solo lugares donde alojarse: son espacios vivos, auténticos puntos de encuentro para la cultura”, recordaron desde la organización. Bajo el concepto neighbormood, los hoteles se integran en la vida de cada barrio, habitándolos y participando en ellos. A lo largo del año, sus espacios se convierten en escenarios de exposiciones, conciertos, conferencias y actividades que conectan a residentes y visitantes, reforzando así el compromiso del grupo con el arte y las raíces culturales de cada destino.

El arte como cuidado y expresión

La temática de esta edición se centró en un asunto de gran relevancia: la salud mental. Un recordatorio de que el arte no solo es belleza, sino también expresión, desahogo y sanación. A través de la creatividad, lo invisible se hace visible, lo difícil de decir encuentra voz, y se reivindica que pedir ayuda y compartir lo que sentimos también es un acto de valentía.

Premios y reconocimientos

La velada estuvo marcada por la emoción de los galardones, que reconocieron tanto a artistas emergentes como a figuras consolidadas.

En primer lugar, se entregaron los premios de la exposición colectiva de IbizArt Guide en el Centro Cultural de Jesús. El tercer premio recayó en Marian Torres; el segundo premio fue para Mavi Iglesias, galardonada con una obra de Marcel Zauner; y el primer premio lo obtuvo Elfreeman, quien recibió un trofeo diseñado por Stella Rahola y un reportaje especial en IbizArt Guide.

A continuación, se dio paso a los OD Art Awards 2025. El Premio Artista Revelación, que reconoce a un creador que haya expuesto durante el año en alguno de los hoteles Ocean Drive, fue otorgado a Enric Servera, de la mano de Anna Bigas. El Premio a la Trayectoria se concedió a Julio Bauzá, entregado por Dieter Sroka, fundador de Ibizart Guide. Por su parte, el Premio de Arte Digital fue para Toni Planells, reconocido por su obra sobre la Banda de Moebius infinita, y entregado por Claudia Verdú, digital strategist en OD Group.

La noche culminó con los premios del Concurso OD Art Awards “La Salud Mental”, una exposición colectiva valorada por un jurado de referencia en el ámbito cultural y artístico:

Óscar Llorens (artista)

(artista) Elena Ruiz (directora del Museu d’Art Contemporani d’Eivissa)

(directora del Museu d’Art Contemporani d’Eivissa) Sergio Sancho (fundador y director de UVNT Art Fair y de CAN Art Ibiza)

(fundador y director de UVNT Art Fair y de CAN Art Ibiza) Jorge Fernández (cofundador de Galería También)

(cofundador de Galería También) Dieter Sroka (fundador de Ibizart Guide)

(fundador de Ibizart Guide) Jesús de Miguel (artista)

(artista) Adrián Martínez (artista)

3º Premio (300 €): Cristina Calderón, entregado por Óscar Llorens.

2º Premio (800 €): Elfreeman, entregado por Elena Ruiz.

1º Premio (1.500 €): Laura Huguet, entregado por Sergio Sancho.

Con este evento, Ocean Drive e Ibizart Guide reafirman su misión de seguir siendo un motor cultural y social en la isla.