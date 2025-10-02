La estación de bombeo del puerto de Ibiza vuelve a estar operativa, según ha informado la conselleria del Mar y del Ciclo del Agua en un comunicado.

Según han explicado, los trabajos realizados con el vaciado de la sala y la instalación de equipos provisionales han permitido recuperar la actividad.

La Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental (Abaqua), ente público adscrito a la conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, ha completado la puesta en funcionamiento de la estación de bombeo de aguas residuales del puerto que da servicio a una parte muy significativa de la ciudad. La instalación había quedado fuera de servicio a consecuencia de las fuertes lluvias que provocaron la inundación de la sala eléctrica el pasado martes.

Desde el primer momento, los técnicos de Abaqua, con el apoyo de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en las tareas de vaciado de la sala y de personal municipal, han trabajado de manera ininterrumpida para recuperar el servicio. Durante estos días se ha completado el vaciado, se ha instalado un cuadro de maniobra exterior y se han puesto en marcha grupos electrógenos que han permitido reactivar las bombas.

Este dispositivo provisional ha hecho posible recuperar la instalación mientras se avanza en la reparación de la infraestructura eléctrica, gravemente dañada. Gracias a estos trabajos, las instalaciones ya funcionan al cien por cien y prestan servicio con normalidad a la ciudadanía.

Abaqua mantendrá la vigilancia de manera constante para asegurar que no se produzcan nuevas incidencias hasta consolidar las reparaciones definitivas. Según destaca la conselleria, la situación vivida ha puesto de manifiesto la importancia de contar con mecanismos de respuesta rápida y de la necesidad de coordinación entre instituciones para garantizar un servicio esencial para la salud pública y el medio ambiente.