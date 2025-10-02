La tromba de agua de Ibiza 'aparca' un coche en un torrente

No pocos conductores se han encontrado estos días con auténticos desastres cuando han ido a recoger sus vehículos, una vez pasadas las intensas lluvias del pasado martes en Ibiza. Algunos, en garajes, amanecieron completamente cubiertos de agua y barro. Otros, en aparcamientos disuasorios, no podían salir del fangar en el que estaban atrapados. Y muchos sin poder ponerlos en marcha por el daño que el agua ha causado a sus motores.

Algunos se los llevaron también las corrientes de agua que se generaron con la intensa tromba de agua, que dejó más de 300 litros por metro cuadrado en algunas zonas de la isla. Es el caso de este vehículo que apareció ayer en el torrente que pasa por la zona de Ca na Negreta. El coche, arrastrado, se quedó en equilibrio, medio en el aire, entre los muros del torrente.