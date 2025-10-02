El Espai Tur Costa, anegado por las lluvias, pide soluciones al Ayuntamiento de Santa Eulària

El espacio de arte Estudi Tur Costa, ubicado en la calle del Canari, en Jesús, también ha sufrido las consecuencias de las lluvias torrenciales del pasado martes que azotaron Ibiza.

La galería, en una de las zonas más afectadas de la isla, junto con el puerto y es Pratet, quedó totalmente inundada, según ha explicado su director, Marcos Tur: "Los muros de los campos de cultivo expulsaban cascadas de agua sobre la zona verde municipal que derribaron la puerta metálica que separa el camino de la finca".

La problemática segun opina Tur, se debe a las obras de acondicionamiento y asfaltado de la calle Estornell. Según relata, éstas dejaron bloqueado el desagüe natural de este espacio, que ha tenido como único mantenimiento un relleno periódico del asfalto subiendo el nivel del suelo. Esto último fue lo que agravó la situación en el momento crítico del diluvio, que convirtió esta zona verde en un lago, comenta Tur.

Marcos Tur Witt

El nivel del agua subió hasta 50 centímetros en el jardín y atravesó el patio de la finca, anegándo la galería, que quedó con una capa de agua de hasta 30 centímetros por encima de los cristales. Tur explica que tuvieron que actuar lo más rápido posible para poner a salvo algunas de las obras de arte situadas en estos espacios y colocarlas en zonas altas para que no se dañaran.

En las imágenes se puede ver cómo el agua entró en las instalaciones y el destrozo que causaron, además de cómo quedó el espacio cuando dejó de llover.

Comparación del exterior y el interior durante el anegamiento. / Marcos Tur Witt

Situación repetitiva

El canal desembocó por la rampa de la entrada de la galería hasta la calle principal, inundando a su paso las casas vecinas con toneladas de agua, comenta el director del Espai. Esta situación ya había ocurrido con las lluvias de 2017, cuando denunciaron ante el Ayuntamiento lo ocurrido presentando las fotografías como prueba. El concejal de Jesús, relata, valoró que la responsabilidad debía de recaer sobre el arquitecto encargado del diseño del edificio, que "tendría que haber habilitado un desagüe preparado para estas ocasiones", ha explicado Tur.

Sin embargo, el edificio, construido en los años 70, contaba originalmente con dichos desagües, que, con el paso del tiempo y las obras urbanísticas posteriores, quedaron en un nivel inferior, por lo que cada vez que llueve el agua se acumula en los garajes y alrededores.

Nivel de la carretera respecto al de los desagües delanteros de la entrada a la finca. / Marcos Tur Witt

Ahora, dos días después de la catástrofe, el equipo del Espai Tur Costa solicita que el Ayuntamiento tenga en consideración la situación y lleve a cabo las modificaciones urbanísticas que consideren oportunas para mejorar la canalización de la zona verde municipal y poder evitar, así, otra situación como la ocurrida el pasado martes.