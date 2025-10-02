La dana de Ibiza se cuela en las discotecas: goteras, inundaciones, salas cerradas y parones de música

Mientras hay hoteles que están pensando en finalizar ya la temporada y cerrar hasta el año que viene, si es que no lo han hecho ya mientras se emplean a fondo, de la mano de los efectivos de emergencias desplegados, para tratar de devolver el establecimiento a la normalidad, las discotecas se han visto afectadas en menor medida por la tormenta ‘Ex Gabrielle’. Al menos, en comparación con la magnitud de los destrozos en hoteles de Platja d’en Bossa y del paseo Joan Carles I, principalmente. Sin embargo, no se libraron de inundaciones, cortes de luz o problemas para que los empleados pudiesen llegar a sus puestos de trabajo, por lo que algunos, por seguridad, tuvieron que quedarse en casa. De hecho, hubo locales que directamente no abrieron y los que lo hicieron contaron con escaso público. Así lo explica el gerente de la asociación Ocio de Ibiza, José Luis Benítez, que agrupa a discotecas y locales del ocio nocturno.

A modo de ejemplo, corre por redes sociales un vídeo de los baños de DC-10, que solo tiene planta baja, inundados. Lo ha publicado el perfil de vídeos de Instagram 'Ibiza The Paradise'.

En el exterior de Pacha, la lluvia también caía con mucha fuerza y la avenida 8 d'Agost, donde se ubica el club de las cerezas, se inundó. La terraza, el restaurante y alguna sala no pudieron abrir, y aún están evaluando daños. Los coches de algunos trabajadores quedaron inservibles y otros se mueven en moto y no podían circular en condiciones, por lo que la empresa movilizó a una furgoneta de gran tamaño para llevarlos a la discoteca.

Al otro lado de esta vía, en el Ibiza Gran Hotel, las inundaciones han afectado de tal manera —causando "un considerable daño en los sistemas eléctricos e instalaciones esenciales"— que este alojamiento se ha visto obligado a cerrar puertas hasta el próximo año, así como el restaurante La Gaia y el Casino, que se encuentran en su interior. Sus huéspedes han sido realojados en otros hoteles de la isla.

Además, un lector avisó a este diario de que la madrugada del martes la música en UNVRS se paró "durante 15 minutos por problemas técnicos por la lluvia", explicando también que "había una gotera enorme" en el club. Debido al mal tiempo, había pocos clientes, como en el resto de discotecas que abrieron.

Preguntado Benítez por si, como están haciendo algunos hoteles, hay discotecas que estén sopesando adelantar el cierre, responde que no: "En las discotecas todo sigue en pie, el agua se está retirando y, dentro de lo malo, porque ha habido muchos daños materiales, no hay que lamentar daños personales" dentro de los negocios que agrupa dicha patronal.

En algunos casos, la música se paró durante unos minutos mientras en el exterior la lluvia caía con fuerza. "Hay algunas salas que ayer [la madrugada del martes] ni siquiera estuvieron abiertas. Los que trabajaron, trabajaron poco y estuvieron preocupados por si los trabajadores podían llegar o no, y se les dio muchas facilidades para que no fueran a trabajar si no se podían mover", en palabras de Benítez.