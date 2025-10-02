Denuncian una fiesta ilegal desde hace seis días en una villa de Ibiza

Los vecinos de Sant Agustí han denunciado las molestias de una fiesta ilegal que empezó hace ya seis días en una villa del pueblo. "Música a todo volumen mañana, tarde y noche, taxis piratas y VTCs a toda velocidad", explica Xavi, uno de los afectados.

Al parecer, se trata de una casa de alquiler turístico legal, pero que "desde el sábado hace de after", apunta este vecino, que señala que "cuando la policía acude quitan la música y cuando ésta se va, la vuelven a poner".

"La policía no hace nada, el alcalde no hace nada, nadie hace nada y así nos cargamos Ibiza", escribe en redes sociales otro vecino afectado, el conocido escritor Javier Moro.

La situación se ha denunciado tanto al Consell de Ibiza como al Ayuntamiento de Sant Josep, sin respuesta.