El Consell de Ibiza refuerza medios y efectivos para acelerar la limpieza en las principales vías tras el temporal

El departamento de Infraestructuras Viarias del Consell de Ibiza ha adjudicado cuatro contratos de emergencia a las empresas Agloisa, Herbusa, Hermanos Parrot e Islasfalto con el objetivo de limpiar de manera inmediata los tramos de la red viaria insular que resultaron dañados tras las tormentas del pasado martes.

El conseller del área, Mariano Juan, explicó que esta fórmula de contratación se ha aplicado por la necesidad urgente de “recuperar cuanto antes el estado adecuado de estas carreteras, que dependen del Consell, para garantizar la seguridad de los usuarios”.

Nuevos efectivos

Según detalló, las brigadas de Xarxa Viària del Consell han realizado “un trabajo magnífico desde el primer minuto en que salieron a las carreteras para ayudar en la recuperación”, aunque fue necesario reforzar los medios y efectivos para abordar los tramos más afectados.

Entre las vías donde se concentran los esfuerzos figuran la carretera de Cala Llonga, Puig d’en Valls, los pasos subterráneos de la E-20 y los accesos entre Vila, Jesús y Santa Eulària, que sufrieron acumulación de barro y piedras.

Juan, que sigue personalmente la evolución de los trabajos desde ayer, agradeció la labor de los técnicos del Consell, la brigada de Xarxa Viària, Bomberos de Ibiza, Policías Locales, la UME y la Guardia Civil, cuya intervención permitió recuperar la normalidad en los puntos críticos en apenas doce horas. “Ahora el foco se traslada a trabajos secundarios”, apuntó.

El conseller quiso extender su agradecimiento a los usuarios de las carreteras por su comprensión: “Estamos trabajando para garantizar su seguridad”, concluyó.