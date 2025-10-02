Complicado aparcar en Ibiza: 'parkings' cerrados y disuasorios convertidos en barrizales

Circular por Ibiza es complejo debido al cierre de una de sus arterias principales, la avenida de Santa Eulària, que permanece cerrada tras las lluvias torrenciales del pasado martes. Pese a que el resto de vías están abiertas, según ha informado el Ayuntamiento de Ibiza, un tramo de Pere Francés no permitía el tráfico esta mañana.

Aparcar también se ha convertido en una odisea. En el estacionamiento del Mercat Nou este jueves había desde primera hora una cola de coches que esperaban a que otros vehículos saliesen para poder ocupar su plaza.

Es Pratet, cerrado

El aparcamiento privado de es Pratet, con una capacidad de más de mil plazas, está cerrado ya que se inundó por completo el día de la tormenta. Las barreras están bajadas y queda algún coche en medio del gran solar cuyos sueños no ha podido sacar aún. El aparcamiento público del Cetis está abierto al público, aseguran desde el Consistorio.

Los 'parkings' disuasorios son auténticos barrizales en los que no se puede dejar el coche. Una cuarta parte al menos del aparcamiento Es Pou Sant 2, pegado a la avenida de la Paz, está vacío porque es un lodazal. En es Pou Sant 1 hay grandes charcos que merman también las plazas para estacionar el vehículo.

Estos espacios se anegaron también el día de las lluvias torrenciales que afectaron al barrio de Can Misses. Las aceras aún presentan motones de barro que salen como lenguas de los disuasorios.