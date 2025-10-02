Un coche vuelca en un accidente en dirección a Sant Carles

Esta tarde, cerca de las 16 horas, se ha producido un accidente entre dos coches a la altura de Sa Rota, dirección Sant Carles, que ha dejado levemente heridos a dos pasajeros.

Al parecer, uno de los vehículos implicados en el que viajaban dos mujeres, ha dado una vuelta de campana y ha volcado quedando boca arriba.

Grua levantando el coche volcado. / DI

Al lugar se ha desplazado una grúa pluma para poder enderezar el vehículo volcado y otra grúa con plataforma para transportarlo.