Un coche vuelca en un accidente en dirección a Sant Carles
De momento solo hay dos heridos leves
Esta tarde, cerca de las 16 horas, se ha producido un accidente entre dos coches a la altura de Sa Rota, dirección Sant Carles, que ha dejado levemente heridos a dos pasajeros.
Al parecer, uno de los vehículos implicados en el que viajaban dos mujeres, ha dado una vuelta de campana y ha volcado quedando boca arriba.
Al lugar se ha desplazado una grúa pluma para poder enderezar el vehículo volcado y otra grúa con plataforma para transportarlo.
