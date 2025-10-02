Así era la casa de Pepe Navarro en Ibiza antes de los destrozos del temporal

La vivienda de Pepe Navarro en Ibiza, conocida como 'Villa Añil', se alza en una extensa finca de 100.000 metros cuadrados en un enclave privilegiado de la isla, con vistas directas hacia Formentera. Una exclusiva villa de ensueño que no se ha librado de la fuerte tormenta caída este martes en la isla y que ha sufrido numerosos destrozos.

La propiedad cuenta con una edificación principal de más de 600 metros cuadrados y varias casas auxiliares, una zona deportiva y piscina. Dentro de la casa principal hay cinco dormitorios y siete baños, configurando una distribución amplia y lujosa. El inmueble cuenta con numerosas cristaleras para aprovechar la luz natural, zonas ajardinadas, terrazas con camas balinesas y hasta un jacuzzi exterior.

Zona exterior de la villa / Airbnb

Navarro la tenía a la venta por 10 millones de euros aunque, mientras no encontraba comprador la estaba rentabilizando mediante alquileres turísticos con precios que oscilaban entre los 2.500 euros por noche en abril y 3.000 euros por noche en temporada alta.

Los destrozos del temporal

El fuerte temporal que azotó Ibiza este martes causó graves desperfectos en la vivienda. Tal como mostró él mismo en el programa 'El Tiempo Justo' de Telecinco, varios paneles del techo se desplomaron por las filtraciones de agua, mientras la lluvia “entraba por todos sitios”.

El presentador relató que la tormenta descargó con gran intensidad en tres momentos clave del día –de madrugada, por la mañana y por la tarde–, lo que complicó contener los daños. Además, en los alrededores de la finca se registraron árboles caídos, carreteras bloqueadas y caminos intransitables, mientras en la propia casa llegó a describir la situación como “tener una pared negra delante, sin ver absolutamente nada”.