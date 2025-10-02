Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La carretera del aeropuerto de Ibiza sigue cerrada

También permanece cerrado el paso inferior de Puig d’en Valls

Así están la carreteras de Ibiza: atascos y un coche sumergido en el túnel del aeropuerto (fotos del1 de octubre)

Ttúnel del aeropuerto. / Sergio G. Cañizares

Redacción Digital

Ibiza

La carretera del aeropuerto de Ibiza continúa cerrada a la altura del paso inferior de Sant Jordi/ses Salines/Platja d’en Bossa, debido a la grave inundación que sufrió por las lluvias torrenciales del lunes y el martes. Los atascos en el segundo cinturón de ronda son kilométricos.

El Consell de Eivissa recomienda ir al aeropuerto por la carretera de Sant Josep (EI700), como mejor alternativa, o por la de Sant Antoni.

Además, sigue cortado el paso inferior del acceso a Puig d’en Valls/Camí Vell de Sant Mateu.

Por otra parte, el Consell ha informado en sus redes sociales de que el servicio de transporte público está operativo, aunque en la estación del Cetis no se utilizan las paradas del subterráneo, sino las exteriores que están a pie de calle.

Los autobuses con origen o destino a Puig d’en Valls y el aeropuerto están usando rutas alternativas.

